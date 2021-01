El candidato presidencial César Acuña (APP) y su agrupación política han cometido una doble irresponsabilidad tras un acto proselitista en la ciudad de Piura, precisamente una de las más golpeadas por la pandemia de COVID-19. Primero fue la realización de una conferencia de prensa en un lugar pequeño y poco ventilado, pero lo peor vino después al acusar sin evidencia alguna que es víctima de persecución por parte del gobierno.

En medio de la tragedia que vivimos, la prioridad de quienes aspiran a conducir los destinos del Perú debe ser el evitar más contagios y proteger la vida de los ciudadanos, especialmente cuando se advierte una descomunal segunda ola. Una conferencia de prensa o cualquier acto proselitista tiene que llevarse a cabo cumpliendo todos los protocolos de salubridad, algo que a todas luces no se respetó en el local de APP del centro de Piura.

Luego de salir por una puerta posterior mientras sus simpatizantes se enfrentaban verbalmente a los policías que cumplían su labor de evitar las aglomeraciones, el candidato Acuña ha dicho que es un “perseguido”. ¿Mostró alguna evidencia? No, a pesar de la gravedad de su acusación. Quizá alguien le pudo recomendar que haga su actividad de campaña en un lugar abierto y donde se respete el distanciamiento. No todo es salir a cazar votos, sin importar la vida de la gente.

A propósito, sería bueno recordar que no es la primera actividad proselitista que el candidato Acuña realiza sin las medidas de prevención necesarias para evitar contagios. Hace pocas semanas llegó con todo su equipo a San Juan de Lurigancho donde habló, bailó y comió como si no tuviésemos decenas de muertos todos los días y las camas UCI no fuesen escasas. ¿Y encima se declara un perseguido y víctima de una mano negra que se quiere tumbar su postulación?

Más bien, la Policía Nacional debería incrementar este tipo de acciones cada vez que se encuentre en las calles o en locales inapropiados con candidatos que estén fomentando los contagios y las muertes durante su campaña. La dupla Martín Vizcarra – Daniel Salaverry ya es conocida por esto, pero nadie les dice una sola palabra. Si quieren gobernar el Perú en medio de una pandemia, quienes aspiran a la Presidencia o al Congreso tienen que actuar con responsabilidad.