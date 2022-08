Aunque parezca una exageración, cuando hay temas relacionados a la política local y mundial que generan contenidos informativos relevantes, la vida privada de las celebridades siempre será noticia de primera plana; especialmente todo lo referido al aspecto sentimental de estas populares figuras mediáticas. En los últimos días, fue tendencia mundial en portales web y diarios impresos del mundo, la nueva entrega de la telenovela Shakira-Piqué, que significó que el futbolista luciera sin ningún empacho a su nueva pareja; despertando el encono y resentimiento de la diva colombiana. Pero los actores de esta telellorona de la vida real no son los únicos, la reciente boda de Jennifer Lopez y Ben Affleck también causó un impacto mediático importante, al igual que hace algunas semanas el jucio entre Johnny Depp y Amber Heard, que desnudó una relación tóxica que terminó en un sonado juicio y una sentencia polémica. Y si queremos mencionar estrellas locales, Paolo Guerrero y Alondra García Miró, también entran a esta categoría de celebridades cuyas relaciones amorosas causan mucha expectativa. ¿Por qué tanto interés? ¿Cuál es la razón de tanta fijación por la vida de otros? Especialistas consideran que esa fascinación por seguir la vida de las celebridades, y sobre todo sus conflictos amorosos, se debe a que siempre se han buscado modelos a seguir, y por ende, queremos saber cómo solucionan sus problemas, para que nos den la pauta, y así saber qué hacer o no en una relación. Solamente leyendo los comentarios sobre ellos en redes sociales, parecería que esto seres inalcanzables están a la mano de cualquier mortal, que se puede dar el lujo de opinar sobre ellos para bien o para mal. Asimismo, no es una novedad también, que muy en el fondo, esa fascinación por los ricos y famosos significa de alguna manera vivir con ellos una realidad que nunca se tendrá, y aunque para algunos suene una suerte de escapismo nada saludable, creemos que depende de cómo se asuma. En tiempos de plataformas, transmisiones en vivo, historias en Instragram, Tik Tok, todo lo tenemos al alcance de la mano, y mucho más todo lo que acontece en la vida de las celebridades que los comparten todo y nos da la sensación que ellos nos dan el permiso de vivir con ellos cada paso que dan. Tiempos modernos, tiempos cada vez más sorprendentes.