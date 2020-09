Los audios mostrando a un Presidente nervioso tratando de acomodar hechos a versiones de salvataje personal, dejan una imagen muy alejada del estadista dotado de la autoridad moral suficiente para guiar a un pueblo. Que esto dé o no para un pedido de vacancia, deberá discutirse desde lo jurídico. Pero también, desde lo político. El Presidente podría salir políticamente de este trance de los audios, pero no saldrá ileso. Ni siquiera sus incondicionales termocéfalos que lo animaron a quebrar al Parlamento anterior, lo podrán ver igual.

Por tanto, cabe preguntarse si hoy el ciudadano Martín Vizcarra es el líder que necesita el Perú para ganar esta guerra contra la pandemia, que requiere un liderazgo sólido y creíble, de partida. Más aun con las evidencias de que este gobierno habría maquillado algunas cifras y que bajo su mandato se ha producido actos de corrupción y/o negligencia en compras de insumos y equipos. Asimismo, conviene preguntarnos si es la persona más indicada para liderar el gobierno con una elección presidencial en casi medio año. Con los usos y costumbres del actual Presidente, expuestos en los audios de ahora y en otros del pasado cercano, deja dudas serias sobre su transparencia y por ende, sobre su imparcialidad.

Finalmente, su relación con este nuevo Parlamento demuestra que el Presidente no encuentra cómodas las formas republicanas del check and balances. En consecuencia, la verdadera incapacidad moral del Presidente hay que buscarla cuando arremetió contra el Congreso democráticamente elegido y lo disolvió con una estratagema tan baja y ruin como ilegal e ilegítima. Hoy lo defienden políticos, periodistas y ciudadanos enardecidos que lo alentaron a sumarse a los mandatarios que no pudieron contener sus apetitos autoritarios y antidemocráticos. Varios tiemblan. Afortunadamente, el Congreso admitió ayer la moción de vacancia. Ahora que se discutan las pruebas y los descargos.