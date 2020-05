Muy extraña la actitud del presidente Martín Vizcarra y del Poder Ejecutivo de no observar la ley que permite a los aportantes de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) retirar el 25% de su dinero hasta un monto de 12 mil 500 soles, pero tampoco promulgarla, con lo cual dejó el camino para que el Congreso la ponga en vigencia sin mucho trámite y sin ni siquiera recurrir a la aprobación “por insistencia”.

Esto más bien parece una lavada de manos del mandatario, pues al no dar una postura formal ni a favor ni en contra del retiro del 25%, queda bien con la gran mayoría de la gente de a pie que necesita ese dinero en tiempos de crisis y desempleo a causa de la pandemia de COVID-19, y con las AFP y con quienes desde una postura más técnica rechazaban esta medida que afecta al de por sí ineficiente sistema privado de pensiones vigente desde 1993.

Algunos sostienen que no tenía sentido que el mandatario observe la norma, si igual el Congreso iba a pasa por encima de los cuestionamientos para aprobarla “por insistencia”. Sin embargo, el Poder Ejecutivo debió expresar formalmente su postura pese a que esta no habría sido “popular”, en medio de una coyuntura en que la gente que no cuenta con ingresos o los tiene recortados, necesita dinero en el bolsillo para cubrir necesidades básicas.

Horas antes de que el Congreso autorice en retiro del 25% con tope de 12 mil 900 soles, el Ejecutivo envió al Poder Legislativo un proyecto de reforma integral del Sistema Privado de Pensiones y anunció un decreto para que los aportantes a las AFP puedan retirar tres mil soles de sus fondos durante los próximos tres meses. ¿Fue un intento por quedar bien con la gente permitiendo algún desembolso? Hay muchas cosas que aclarar de parte del presidente Vizcarra.

Parece ser que el presidente Vizcarra no se ha querido pelear ni con la gente de la calle ni con los inversionistas, por lo que ha optado por hacerse el “muertito”, en no irse por la chicha ni por la limonada. ¿Insiste el mandatario en pensar primer en las encuestas antes que en tomar decisiones propias de un jefe de Estado? No es la primera vez que se ve indefinición en materia económica. Como muestra está el hasta ahora enigmático “impuesto de solidaridad”. Cuidado con eso.