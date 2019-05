​Vizcarra y su política de suma cero

Cayó en las encuestas y el Presidente decidió reactivar la estrategia que le permitió su pírrico triunfo en el referéndum avalado por la ignorancia de una ciudadanía que fue arreada a votar contra el Congreso, pero que no pudo entender jamás de qué trataba lo que estaba en votación. Por ello, apareció hace unos días en el Parlamento a entregar una comunicación en la que acusaba a los congresistas de paralizarle sus otras reformas, esas que le dio la gana de añadir fuera de la consulta popular. Fue acompañando a su empequeñecido primer ministro, que entre asustado y confundido, solo atinaba a mirar de reojo a su mentor político. No le importó parecer un “presidente-delivery”, siempre que pudiera “pechar” al Congreso “a domicilio” y frente a la TV. Porque la realidad es que las reformas planteadas por Vizcarra son parte de una estrategia muy enfocada en restar poder al Congreso y nada más, sin pensar en el Perú. No le importa la reforma política y, aunque nuevamente nos venga con la cantaleta de que por esas reformas pasa el futuro del país -dijo lo mismo con las reformas del referéndum-, la realidad es que busca acorralar al Congreso y convertirlo en su mesa de partes. Habría que imaginar qué habría hecho en los zapatos de Theresa May, que acaba de dimitir porque el Parlamento inglés le rechazó tres veces su propuesta para tramitar el Brexit. Los mandatarios ingleses son institucionalistas, pero los peruanos son patrimonialistas y creen que el gobierno es parte de su patrimonio personal. Vizcarra entiende la política como un juego de suma cero, antes que como una dinámica de colaboración generadora de sinergias. Y así la entendió PPK también, azuzado y aventado al abismo por los mismos izquierdistas caviares que hoy calientan la oreja del Presidente. Sí, acertaron: cuando ya no lo necesiten, se desprenderán de él igual que lo hicieron con su predecesor. El Presidente debiera advertirlo con tiempo.