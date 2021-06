He visto a la izquierda poner el grito al cielo por los audios de Vladimiro Montesinos, pero no dijeron ni una palabra por los audios de los principales dirigentes de Perú Libre, prófugos en Junín por el caso Dinámicos del Centro. No los vi compartir, ni retuitear esos audios, pero sí son buenos a la hora de señalar a quienes no le dan mayor crédito al corrupto exasesor presidencial.

He visto con estupor cómo los aliados de Cerrón hoy hacen diferencias entre un corrupto y el otro, minimizando la corrupción en Junín y comparándola con la de Montesinos. Convenientemente, se tapan los ojos y oídos, acusan a otros de estar en negación, cuando son ellos quienes tienen una bomba de tiempo en sus manos. Los audios del “dinámico” Arturo Cárdenas, quien hasta ayer se wdaba la mano con Verónika Mendoza, Pedro Francke y Hernando Ceballos, son contundentes. Hubo financiamiento ilícito a Perú Libre durante la primera y segunda vuelta electoral.

En Huancayo, como lo han dicho las propias autoridades locales de Perú Libre, ese cobro de coimas en el sector de transportes era un secreto a voces, es decir, lo sabían y no hicieron nada. Ahora que la corrupción de Perú Libre les ha estallado en la cara, quieren apartar a Pedro Castillo de este escándalo, pero esa estrategia no les va a funcionar. Ni la demora del JNE, ni los cuestionamientos al proceso electoral, van a golpear tan fuerte la legitimidad de un futuro Gobierno de Castillo, pero sí lo hará una investigación fiscal a los fondos de la campaña de Perú Libre.