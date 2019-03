​¿VOLVERÁ JUAN GUAIDÓ A VENEZUELA?

Juan Guaidó, el presidente encargado de Venezuela, sigue fuera del país. Había llegado hasta la frontera para liderar el ingreso de la ayuda humanitaria en la nación llanera, que lamentablemente quedó frustrada. Luego de ello, estando en Cúcuta, alistó maletas hasta Bogotá para participar en la reunión del Grupo de Lima. Enseguida fue a Brasil y se acaba de anunciar que arribará a Lima el domingo entrante. Una gira realmente importante para consolidar el reconocimiento como presidente de iure del que está investido por la propia Constitución de Venezuela. La pregunta que muchos se hacen en la región es si acaso convendrá o no que continúe fuera del país por más tiempo del que ya lleva. Una cuestión que algunos no quieren considerar es que Guaidó tiene todo derecho de decidir no retornar al país. Nada más que en esa hipótesis, todo lo avanzado hasta ahora se irá al precipicio político debilitando inexorablemente a la oposición que con él cobró otra vez fuerza y, por supuesto, de la nada Nicolás Maduro logrará empoderarse nuevamente. Guaidó tiene planeado retornar al país, pero sabe que podría ser inmediatamente detenido. Es un hombre joven -35 años de edad-, tiene esposa e hija y allí hay un freno natural o un acicate, como quiera mirarse. Guaidó, además, sabe que no puede bajar la guardia si desea convencer a los militares con los que viene negociando para que dejen a Maduro.

Me reservo creer que Guaidó tiene ganas de volver a un país donde podrían hasta reducirlo, poniendo en grave riesgo su integridad personal. Es verdad que Guaidó se está ganando un lugar en la historia de su país y, desde luego, en la región por su valentía para mostrarse firme y hasta desafiante hacia la dictadura; sin embargo, no debería demorarse mucho en regresar al país porque cada momento que pase será capitalizado por Maduro, y el propio Guaidó se volvería vulnerable. Estados Unidos lo protege, es verdad, pero también que no sabemos hasta cuándo. La prudencia es lo que queda al líder de la oposición. La barrera de los próximos días será sortear los controles chavistas que, como ha sido anunciado, buscarán detenerlo.