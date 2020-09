El informe de la Contraloría conocido el miércoles último que advierte responsabilidad penal en 16 servidores del Ministerio de Cultura por la a todas luces irregular contratación de Richard Cisneros Carballido, conocido como “Richard Swing”, debería preocupar mucho al presidente Martín Vizcarra si es que pretende seguir promocionando su administración como la abanderada de la lucha contra la corrupción, la decencia y el buen uso de los recursos públicos.

A esto se suma que horas después, el mismo día, se conoció que la Comisión de Fiscalización del Congreso, por más que la presida el cuestionado Edgar Alarcón, ha citado al mandatario para que explique detalles del caso en mención, así como de otros (“Los raqueteros del Lawn Tenis”, sus parientes y los de Mirian Morales en puestos públicos), que desde hace tiempo han puesto en seria duda esa imagen de limpieza y transparencia que nos han querido vender desde Palacio de Gobierno.

Hasta el cierre de esta columna no se sabía si el mandatario iba a responder hoy las preguntas del mencionado grupo de trabajo del Congreso o si pediría una postergación. Lo cierto es que tarde o temprano tendrá que dar la cara por estos casos, por más que por ahora no se le pueda procesar debido a su investidura. Por la salud del país, si no hay nada que temer, es de esperarse que el presidente Vizcarra actúe con la celeridad que la situación amerita.

Pero volviendo al tema de “Swing”, en este caso el presidente tiene mucho que aclarar, pues desde un inicio todo ha apuntado a señalar que fue el propio mandatario quien propició la contratación irregular de este personaje que no reúne las condiciones más elementales para llevarse en balde todo el dinero que ha señalado el ente de control, y más aún en medio de una situación de emergencia como la que ya vivíamos cuando se le hizo el último de sus pagos.

Todo parece indicar que, como tantas otras veces en nuestra historia, las arcas públicas han sido usadas con ligereza –y cometiendo actos de corrupción– para pagar favores de la campaña y engordar las billeteras de los amigos y parientes, cuando se suponía que estábamos en el gobierno de la decencia y el rechazo al “tarjetazo”, tras varias administraciones podridas hasta las entrañas. Al menos eso ofreció el presidente Vizcarra.