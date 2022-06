Decía años atrás que necesitamos hacer frente a la legislación apresurada e irreflexiva, y que la cámara única lleva el germen de la tiranía parlamentaria. La Cámara de Diputados es la genuina representación del pueblo, expresión de los más democrática. Aquí un obligado paréntesis respecto de la representación que se tiene. Está bueno lo de democracia, pero, que este bien representada, es lo ¡mínimo! La de senadores representa la cámara política, le dicen reflexiva. No olvidemos que los votantes siempre elegirán a sus “representantes” donde quiera que estén y de cualquier condición; pero, para el senado necesitamos expresiones que sólo la dan los partidos políticos, con su organización, bases, ideario, cuadros políticos producto de escuelas de formación, con un accionar permanente que los lleve siempre a estar atentos y presentes y, no solo en coyuntura electoral. O sea, la construcción de la ciudadanía también pasa por la construcción de los partidos políticos. Clave es que el Estado norme y promocione la actividad política partidaria a través de una ley de partidos políticos consensuada y legitimada. El voto preferencial aparece obligado ante la imposición de los partidos respecto de la ubicación de los candidatos, del uno al... se aseguraban y adentro; no, hay que escoger, fue el detalle. A todo esto, si no hay reelección, de seguro migrarán los legisladores actuales al senado, tal como lo han hecho los alcaldes distritales al provincial y del provincial a la región. El riesgo es no tener un senado como se quiere y debe ser. Si es así, solo será un oportuno espacio para los no reelegibles.