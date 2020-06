Ni en los más alucinados guiones que lo llevaron de la risa, al llanto, durante los ocho años que su personaje “Nicolás” transitó por “Al fondo hay sitio”, el actor Andrés Wiese sintió estar al borde del abismo. La semana que termina, el joven de 36 años se vio envuelto en una polémica que el mismo generó. Aquí los escritores de la serie no tuvieron nada que ver. Esta vez el muchacho solito se puso en bandeja para que le cayera de todo. Él mismo escribió la propia escena de su trama. Sin pensar un momento que es un popular personaje público, que tiene casi dos millones de seguidores en la red social Instagram, que su rostro es tan conocido como el del mismo presidente, se permitió exponerse a una práctica muy común en estos tiempos de redes, el intercambio de imágenes íntimas entre personas adultas. Esta tendencia muy usual, también tiene sus riesgos, los mismos que corrió Wiese. Dejando de lado el sentido común, el actor hizo del exhibicionismo virtual su práctica y finalmente cayó en su propia trampa. Una menor de edad lo denunció por acoso en los medios y el asunto ha quedado en manos de las autoridades que determinarán si lo que sucedió entre ambos, fue un “juego virtual”, o un delito. Pero esta penosa situación quedó en un segundo plano cuando la actriz Mayra Couto, su compañera de trabajo en “Al fondo..”, en medio de la coyuntura, salió a denunciarlo por acoso y bullying durante casi todos los años que compartieron sets de televisión. Y aquí sí hay que detenernos, porque tras la valiente revelación de la recordada y dulce “Grace”, hay una realidad palpable que viven millones de mujeres en el mundo y que callan, porque saben que si hablan, de pronto, por su “atrevimiento”, pasarán de víctimas a victimarias. Por eso, opinar a partir del “yo nunca vi nada”, o “que es un muchacho muy decente”, pues en nada ayuda a visibilizar los dramas y posteriores feminicidios que muchas veces son causados por hombres, que se esconden tras un rostro adorable e inofensivo. En estos casos, es mejor optar por la prudencia, la sensatez de escuchar a quien denuncia, darle crédito. Nunca será fácil para las víctimas contar lo que llevan muy dentro y les afecta. La vida no es como una telenovela, no tiene siempre finales felices y menos cuando aún continúan estereotipos, violencia y discriminación, casi siempre en contra de la mujer.