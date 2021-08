El gabinete Bellido obtuvo finalmente la confianza de parte del Congreso; pero, esta confianza no es carta blanca: Habrá fiscalización, habrá control, habrá “ajuste de tuercas” para un equipo ministerial poblado de muchos cuestionamientos y que no parece dar la talla, en la mayoría de los casos, para los grandes y urgentes desafíos del país. Pero, de eso se trata, justamente, el equilibro de poderes consagrado en la Constitución, ¿Qué vendrá después? Ha transcurrido más de un mes desde el inicio de este gobierno y lo cierto es que no vemos claridad en el horizonte. Las muy esquivas declaraciones del presidente Castillo, casi invisible en el escenario, parecen develar inseguridad y revelar una evidente falta de pericia política y conocimiento sobre la enorme responsabilidad que ostenta; su afán de no rendir cuentas a la población y permanecer en la sombra, generan dudas sobre quién lidera verdaderamente el país. Esta conducta contrasta, visiblemente, con las declaraciones cancheras de su peculiar premier y las confrontaciones permanentes de un locuaz presidente del partido gobiernista, que aparentan haber quedado aún en la campaña electoral. “No hay ningún viento favorable para el que no sabe a qué puerto se dirige” sentenciaba Arthur Schopenhauer hace un siglo, y parece que la frase define al nobel gobierno del bicentenario del Perú. Los políticos radicales, hoy en el poder, parecen cómodos dividiendo la sociedad entre “amigos” y “enemigos” en lugar de convocar a toda la nación a lo que podría ser una histórica unidad. Todavía se habla de ganadores y vencidos, de ricos y de pobres, de minorías y de mayorías, cuando lo que requiere el país es que el gobierno se ponga a trabajar, de una vez, para bienestar general. La pobreza ha aumentado en más de 10 puntos desde el inicio de la pandemia y millones de peruanos aun no recuperan su trabajo. La incertidumbre y la falta de confianza que genera el gobierno ha reducido dramáticamente el pronóstico de inversión privada para este año y ha elevado el precio del dólar y con ello, el costo de vida general. El Premier ha ofrecido en su discurso de investidura una lluvia de millones, múltiples promesas asistencialistas de corto plazo, que no solucionarán los problemas de fondo del país: la reducción de la vulnerabilidad de los peruanos frente a la emergencia sanitaria y la inmediata reactivación económica que permita a cada familia recuperar sus ingresos y retomar el control de su futuro, nuevamente. ¡Llego la hora de trabajar!