Gran parte del Congreso de la República ha pasado a convertirse en un obstáculo para salir de la crisis progresiva y constante al que somete al país el seudopresidente Pedro Castillo. Por evidentes intereses particulares, un grupo de mercenarios del poder afincados en bancadas prefieren acceder a generosas cuotas políticas en el Gabinete y, a cambio, comprometerse a no vacar a Castillo.

¿En qué se diferencia esto de los congresistas tránsfugas del fujimorismo del año 2000? En cualquier caso, este esquema es peor. Las escandalosas cuotas otorgadas a Juntos por el Perú (JPP), Somos Perú y, sobre todo, Perú Libre, del lado cerronista y magisterial, con jugosos ministerios manejados desde una perspectiva lumpenesca, es el cohecho más grande y delictivo de la historia de la República.

Es el lado más cenagoso de la política con el que un presidente resigna cualquier residuo ético para entregarse, con descaro, a las fauces de la permanencia en el poder con meras intenciones personalísimas, buscando que a la sede delictiva de Palacio ya no se le vincule solamente con Sarratea sino con sedes ministeriales en los que sabrá Dios qué oscuros negociados se podrían estar tramando.

La complicidad de la izquierda en este caso es escandalosa pero ante la pasividad de un Legislativo adormecido y/o comprado, lo único que queda para avanzar hacia el epílogo que sugiere el prestigioso Financial Times es que la calle se pronuncie, como en casos anteriores rodeados de circunstancias menos graves que las que rodean a este maloliente régimen.

La vacancia no es una amenaza como dicen los áulicos defensores de esta organización criminal: Es una necesidad imperiosa e impostergable. ¿Dónde están los altos decibeles morales de quienes marcharon contra Manuel Merino de Lama? ¿Dónde está ahora la “Generación Bicentenario”? ¿No los horroriza la miseria con la que cada día se gobierna y se hunde a este país? No es tarde, pero cada día, cada hora y cada minuto es un valioso tiempo perdido. No son tiempos para espectar desde un balcón la estafa que se perpetra contra 33 millones de peruanos por una banda disfrazada de gobierno.