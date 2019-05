​¿Y esto es todo con Villarán?

Susana Villarán será recordada no solo como la peor alcaldesa de Lima de todos los tiempos, sino por ser la única llevada a la cárcel habiendo ejercido ese cargo. Con ello, su legado de ineficiencia se engrosa con su legado de corrupción y vergüenza para la ciudad. A pesar de que sus poderosos amigos quisieron protegerla hasta el final e incluso “lavarle la cara” calificando de poco menos que “heroica” a su apresurada confesión en cámaras de TV cuando sabía que le tenían un audio comprometedor. A lo que hay que sumar las múltiples cortesías con ella y sus allegados, como procesarla al final de la cola de sospechosos, aplicarle una menor prisión preventiva y hasta exonerar a algún funcionario de su administración cargado de pruebas en contra. Sin embargo, aquí no quedan las cortesías. Sus colaboradores estratégicos, esos que formaban parte de sus tecnocracias de lujo que presumía cada tanto, siguen inmaculados y hasta se desmarcan hoy de ella. ¿No sería pertinente investigar si los tentáculos brasileños llegaron a financiar campañas al Congreso o a algunas alcaldías, por ejemplo? ¿O vamos a creer que una megaorganización corrupta transnacional como la de Odebrecht iba a jugar una sola carta con Villarán y dejaría al azar el copamiento de otros espacios que pudieran servirles de “plan B”? Recuérdese además que la mafia montada por la izquierda caviar abroquelada a su alrededor tenía como objetivo la Presidencia de la República. Entonces hay que recordar quiénes hicieron causa común con ella, en particular en el episodio medular de la revocatoria. ¿Qué intereses les movieron a poner la cara y por mantenerla en el poder y con qué expectativas? Es muy posible que no sepamos aún todo lo que debemos conocer de las sombras de la “gestión Villarán” al mando de la ciudad de Lima. Y sería un error apartar el dedo del renglón por el hecho de que Villarán confesó algo. Algo que quizá sea un pequeño porcentaje de lo mucho por descubrir.