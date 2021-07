En el mensaje del flamante presidente, Pedro Castillo Terrones, no he escuchado nada, absolutamente nada, acerca de la política exterior del país para los próximos 5 años. Dirigiéndose conforme su prerrogativa constitucional -está prevista en el artículo 118 inciso 11 de la Carta Magna de 1993-, correspondía que dijera, siquiera grosso modo, hacia dónde iba apuntar nuestra mirada internacional, dado que el Perú es parte de la comunidad internacional, que sería lo mismo que decir, que nuestra patria no es una paria en el globo, es decir, no es una nación que se halle sola, aislada o ermitaña en la comunidad planetaria. De hecho no lo es y por eso somos uno de los 193 Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas - ONU. Parece que debemos esperar hasta el viernes 30 de julio, en que se conocerá al designado nuevo canciller, que finalmente, liderará desde esa Cartera, la ejecución de la política exterior dictada por el jefe de Estado o quizás el próximo 3 de agosto que es Día del Ministerio de Relaciones Exteriores. Quisiera recordar al eminente embajador Carlos García Bedoya, el más grande constructor de la ciencia de las relaciones internacionales del Perú, para quien la política exterior no era otra cosa que la proyección externa de los intereses nacionales, que a su vez, son los intereses de todos los peruanos. De allí que jamás habrá política exterior -HACIA AFUERA-, sino no se hace conforme las prioridades DESDE ADENTRO. Parece que esta base doctrina que nos dejó el excanciller García Bedoya, es desconocida por el nuevo presidente o por su entorno, o sencillamente ha sido ninguneada. Por salud e interés nacional, prefiero creer lo primero pues todo se aprende en la vida. Está claro que el norte de nuestro relacionamiento internacional podría llevarnos a consumar un giro con el acercamiento al eje de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América - ALBA, que fuera ideada en su momento por Hugo Chávez (2001) y oficializada su creación en 2004, y seguramente hacia una intensificación de la vinculación con la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños - CELAC, creado por iniciativa de México en 2010, que busca opacar a la OEA de su rol histórico en el continente. Así estamos.