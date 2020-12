¿Y ahora a quién le echamos la culpa, a Vizcarra, a Merino, o a Sagasti? Según The Economist, Perú recibirá la vacuna en el año 2022. ¿Y el Comando Vacuna? Qué ha estado haciendo mientras tanto. En qué somos diferentes a otros países latinoamericanos, como Ecuador, Brasil, Argentina, Bolivia, Chile, que en enero entrante ya estarán vacunando a sus compatriotas. Alguien ha dicho que el adverso clima político de este año no ha tenido que ver con este fracaso, en el manejo de la pandemia y en la gestión de la vacuna. Yo pienso que sí. Si el Estado fuera diferente del Gobierno pensaría que sí, pero aquí nosotros no conocemos esa distinción. El gobierno, cuando gana las elecciones, se apodera del aparato estatal, por eso es que las leyes no funcionan, la corrupción es la única ley. Con cuatro presidentes en este lustro, que cambian ministros a cada rato y estos a su vez a sus principales colaboradores y asesores, qué cabeza van a tener para ir de compras (de la vacuna) si más preocupados andan por saber si se van o se quedan. Los desestabilizadores –que ya sabemos que son los mismos– de la gobernabilidad peruana no son los creadores del virus, pero sí que tienen mucho de responsabilidad en las muertes por mal manejo de la pandemia y ahora, en el fracaso para obtener, prioritariamente, la vacuna. La pugna por el control del poder político es egoísta y, como vemos, finalmente llega a traducirse en muerte. Cada uno acomodará los hechos según le convenga a quien atribuirle la responsabilidad de estas decisiones de fatales consecuencias. Ojalá sirva, al momento de decidir por quién votar, para castigar a los que tanto daño vienen haciéndonos. Mientras tanto, no sé si con las marchas también se pueden apurar las vacunas.