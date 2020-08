Observando las cifras de contagiados y muertos por el coronavirus, podemos colegir que las proyecciones son catastróficas. Sin embargo, el presidente Martín Vizcarra dijo ayer que ya falta poco para dominar el virus. Su mensaje apuntaba a que pronto terminará esta grave situación porque llegará la vacuna.

No hay duda que el Jefe de Estado prefiere aferrarse a la esperanza y la ilusión antes que confrontar la dura realidad por la que atraviesa al país. Comprendemos que es difícil juzgar cualquier estrategia en una situación tan compleja, pero el problema es que el Gobierno vuelve a dar muestras que no tiene planes para mejorar la respuesta ante la pandemia. Es evidente que no hay hasta el momento una eficaz estrategia sanitaria para contener la COVID-19.

Las buenas intenciones permanecen como una constante en los discursos de Martín Vizcarra. Ayer se refirió a las vacunas como la mejor arma para proteger a la población y que llegarían a fines de año. ¿Y mientras tanto qué hacemos? Sería peligroso que se genere un nivel de expectativas que no tenga relación con la realidad. En este contexto debemos situar la discusión en el problema principal: que el crecimiento progresivo de infectados y fallecidos no avance a un ritmo tan vertiginoso como hasta ahora.