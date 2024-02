El Estado peruano es ineficiente y corrupto, eso un hecho. Los mismos políticos y partidos de siempre nos dicen que “todo mejorará” creando más burocracia, más controles y más gasto público, pero desde hace 23 años esta receta nos ha hecho mucho daño. En las últimas semanas he podido visitar personalmente diversas provincias del Perú como Jauja, Chupaca, Otuzco, Pacasmayo, Chimbote, Yauyos, Huarochirí, Canta, Pasco, Ambo, Yarowilca y Huamalíes confirmando en todas ellas el fracaso del modelo actual de gestión pública.

Distritos sin agua, inseguridad generalizada en cada barrio, carreteras en total abandono, pueblos sin acceso a internet, agricultores y ganaderos abandonados a su suerte, niños anémicos, familias que han dejado de comer tres veces al día, postas sin atención, colegios sin baños, jóvenes sin trabajo ni estudios. Podríamos seguir enumerando los problemas generados por políticos y funcionarios incapaces.

La burocracia y el gasto no solucionan nada, los sistemas actuales de inversión pública y contrataciones son pieza fundamental de la corrupción y el retraso de la obra pública. Los gobiernos regionales y locales no han resuelto las brechas sociales y han generado un espejismo de “acción gubernamental” que hace que perdamos miles de millones en corrupción. Los ministerios no tienen contacto real con la población y son parte del problema. No existe liderazgo alguno en la política actual capaz de destrabar, de impulsar y de recuperar el camino de la gestión pública pues todos están manchados. Desde nuestras provincias, el grito es ¡Cambio total de caras, de ideas y de forma de gobernar!