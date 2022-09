La súbita e muerte de Marciano Cantero, líder y vocalista de “Enanitos Verdes”, inesperadamente hace algunos días un fuerte impacto entre los seguidores del rock y pop en América Latina. La banda mendocina formada en 1979, fue una de las más populares durante la década de los ochenta y también quizás el grupo que más visitas tuvo en nuestro país debido a la popularidad de sus canciones, que nunca dejó de perder vigencia.

Y sucede casi siempre, que aquellos críticos musicales, esos que miran siempre por encima del hombro todo lo que no está a la altura de sus gustos, los que ahora constituyen la grandeza de la agrupación tras la muerte de su cantante. ¿Y cómo se sabe que una banda o un intérprete pasa a la historia y cumplió sus objetivos en la siempre competitiva industria?, pues la respuesta es sencilla y se reconoce inmediatamente: cuando generaciones completas confiesan que esas canciones marcaron épocas importantes en sus vidas.

En redes sociales, jóvenes que no habían nacido cuando la banda brilló fueron sus fieles seguidores, fenómeno que se explica cuando al dar una mirada a la poderosa plataforma musical Spotify, nos damos cuenta que el tema más escuchado del rock argentino es nada menos que “Lamento boliviano”, uno de los hits de “Enanitos..”, por encima de clásicos de la escena musical gaucha. Pero ni esos pergaminos hicieron que Marciano Cantero perdiera la brújula, quienes lo conocieron de cerca afirman contundentemente que el músico era de una humildad a prueba de todo, como fue el grupo que fundó juntó a Felipe Staiti y Daniel Piccolo.

La banda nunca pretendió dar lecciones de cómo se debía hacer música, sus integrantes la hicieron y muchas de esas canciones simplemente quedaron como himnos de su tiempo. Inclusive en su tierra no fueron tan valorados como sí en muchos países de Latinoamérica, y hoy homenajean al músico programando sus canciones como “Aún sigo cantando”, una suerte de declaración de principios de Cantero desaparecido. “Pero cómo han cambiado los tiempos todos luchan por mantener sus puestos, hay muchos que ahora son ingenieros que pocos quedaron de aquellos.

Pero yo aún sigo cantando y lo voy a seguir haciendo una lección me dio la vida, tenés que hacer lo que el corazón diga. ¡Buen viaje Marciano!