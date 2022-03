Era previsible que el presidente Pedro Castillo no recibiría a la Comisión de Fiscalización del Congreso y se refugiara en la respuesta por escrito sobre las visitas de funcionarios, empresarios y políticos a su búnker inicial del pasaje Sarratea, en Breña. Parafraseando a la novela de Gabriel García Márquez, el profesor tiene quien le escriba el cuestionario que alude a uno de los peores escándalos, con visos de corrupción, en los siete meses de gobierno del lápiz.

Y es que, como ha quedado demostrado hasta la saciedad, el mandatario es un peligro con el micrófono abierto y entiende que, con estas limitaciones de forma y de fondo, frente a las recientes declaraciones de Karelim López, está obligado a hilar fino para que la sospecha, una especie de la bola de nieve, no siga in crescendo y refrende una de las causales por las que buena parte del Congreso y de la calle exigen que renuncie o le apliquen la vacancia por permanente incapacidad moral.

Será profesor y de eso se jacta a cada rato en los discursos a los que no permite acercarse a la prensa, sin embargo, la última encuesta de Datum Internacional devela sus miedos para ser él mismo ante la inquisitoria pública. El 32% cree que se corre porque no quiere responder por presuntos casos de corrupción en su Gobierno, el 26% porque no sabe desenvolverse bien y teme pasar vergüenza, 24% porque lo atacan y distorsionan lo que dice y 12% porque carece de propuestas.

Lo cierto es que la gestión de Castillo Terrones huele a queso cajamarquino malogrado y ¡usha! el país no está para estos zapateos de flagrancia, mientras la mayoría de la población baila con la más fea, como reza el proverbio.