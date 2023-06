“Se ha pretendido hace un momento, cuando estábamos en la votación de la bicameralidad, canjear los votos a efecto que nosotros cedamos y votemos a favor de la ley mordaza para que voten por la bicameralidad. Y lo tengo que denunciar públicamente porque ha sido así”, dijo la congresista de Fuerza Popular, Patricia Juárez, evidenciando lo que todos sabemos: el Congreso es una cofradía de impresentables cuyas prioridades son su sueldo y privilegios. Las componendas, los arreglos bajo la mesa y la repartija es su forma de actuar. Los congresistas se envuelven en un juego de canje y negociación, como si estuvieran en un mercado persa, donde los principios y la ética quedan relegados.Las cosas espantosas que defienden son interminables y si no me creen, vean cualquier día las sesiones de sus comisiones o del Pleno. La mayoría de los proyectos legales solo les interesa a ellos. Pareciera que fueran representantes solo de sus partidos, familias y amigos y no del “pueblo peruano”, como muchas veces gritan a los cuatro vientos.

Y están desesperados para mantener o prolongar esas prebendas, vía dos Cámaras (Diputados y Senadores) en el próximo Congreso. Algo que casi 14 millones de peruanos rechazaron hace algunos años.Por eso la reacción de la congresista Maricarmen Alva, tan agresiva contra su colega Francis Paredes en plena votación para reformar la Constitución y restablecer la bicameralidad en el Congreso. Pareciera que esa actitud hostil y autoritaria de la acciopopulista fuera la única forma de hacerse notar.

Hemos sido testigos en los últimos años que el ejercicio de la política implica actos oportunistas para sacar adelante las leyes que les convienen a sus grupos políticos o a sus bolsillos, pero lo que vemos ahora es realmente vergonzoso. Para convencer a sus colegas ya no hacen gala de las ideas y los principios sino directamente del cogoteo. Para abrir determinadas puertas que les permitan llegar a sus objetivos ya no usan llaves sino la ganzúa.

Hay un dicho que reza: “Para tan poca salud, más vale enfermo”. Creo que en el Congreso son conscientes que ya nunca mejorarán y prefieren permanecer enfermos en todo sentido.