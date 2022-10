El congresista debe ser el nexo entre la gente y el poder. Tiene que recoger la voz del pueblo y que esta llegue al que gobierna. Si no sucede por desidia o negligencia de la autoridad hay que investigar y fiscalizar. Y si la situación no tiene remedio hay que corregir con firmeza. El parlamentario no puede montar shows para promocionarse, sin importarle su verdadero fin: servir a la población que confió en ellos. Para eso, sobran los payasos.

Hace algún tiempo, un conocido político decía que “los congresistas son más cómicos que los de Risas y Salsa”. Mucho más tiempo atrás, el poeta Pablo Neruda manifestaba “los políticos son muy divertidos, pero tan divertidos que se vuelven peligrosos”. En nuestro país, hoy por hoy, hemos pasado de los chistosos a los peligrosos. Son legisladores inescrupulosos que han hecho de sus curules una vía directa hacia el negociado y la plata fácil, a cambio de votos para respaldar el desgobierno y la corrupción.

En este escenario también se ubican los personajes que están convencidos de que sus abstenciones serán funcionales a su estrategia de dejar todo como está hasta el 2026. Los peruanos le dicen hasta lo irreproducible a los que nos gobiernan, cosas muy fuertes, pero en Palacio de Gobierno nadie se detiene a escuchar estas demandas, parece que están más preocupados en tapar sus delitos y seguir haciendo dinero. Ninguna autocrítica, ningún arrepentimiento... Quizás asumen que vivimos en un mundo en el que todo se compra -incluso los congresistas de bancadas supuestamente opositoras- y en un tiempo en el que todo se olvida muy pronto.

Pedro Castillo ha reemplazado el argumento y la transparencia por la consigna y el lloriqueo, para victimizarse y decir que pese a toda la inmundicia que vemos en su Gobierno él no tiene nada que ver con eso. La mayoría del país tiene la convicción que el jefe de Estado y su entorno son culpables de todo lo que se les atribuye y solo esperan que la Fiscalía pueda probarlo. Sin embargo, la solución definitiva la tiene el Congreso. Llegó el momento en el que se agotan las palabras, es cosa de decidirse y actuar.