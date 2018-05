“El teatro es el arte que más relación tiene con la ideología”

Síguenos en Facebook y YouTube

El teatro ha sabido mantenerse en el tiempo y no ha sido opacado por otras expresiones artísticas como el cine. Es un instrumento para la crítica, pero ¿qué tanto se han transformado estos espacios y manifestaciones desde finales del siglo XIX? Gustavo Von Bischoffshausen, autor del libro Teatro popular en Lima. Sainetes, zarzuelas y revistas. 1890-1945 (Editorial Máquina de ideas, 2018) responde que el teatro ha cambiado en forma, pero en esencia no ha dejado de ser una invitación a la reflexión social.

¿A qué llamamos teatro popular?

Hay muchas definiciones al respecto. Se entiende como teatro popular al arte consumido por mucha gente, con argumentos sencillos, cortos por su duración. Un espectáculo que no duraba más de una hora, con personajes estereotipados. En el libro, me refiero específicamente al sainete, a las zarzuelas. Este último se trata del teatro popular pero en lo lírico, que nació en el siglo XIX.

¿Por qué decide investigar este tipo de teatro desde 1890 a 1945?

Cualquier estudio de la historia es arbitrario, pero una de las razones fue por el surgimiento de la zarzuela y se da con mayor ahínco la producción del teatro popular en Lima. Desde 1890, se muestran obras con actores que, en principio, eran españoles o de otras nacionalidades, además de compositores. También coincide con el nacimiento del cine, que no necesita de espacios a los costados como el teatro y es más barato. Y 1945 coincide con el gobierno de Bustamante y Rivero, donde por primera vez se da una política nacional de teatro. Se crea la Compañía Nacional de Comedia, el Consejo Nacional de Teatro y la Escuela Nacional de Teatro, que implica una profesionalización de los actores.

¿Qué lo motivo a enfocarse y escribir sobre el teatro popular?

Desde mi infancia, me gustaba el teatro. Pero cuando fui director de la Biblioteca España de las Artes, se dio la oportunidad de trasladar la colección de Guillermo Ugarte Chamorro, entonces director de la biblioteca de la Escuela Nacional de Arte Escénico y lo enviaron al Centro Cultural de la Universidad Nacional de San Marcos para clasificarlo; me llamaron para trabajar en eso. Ello me llevó a tener un tema de maestría.

Cuando se trata de historia del teatro, se ha investigado obras o género. ¿Por qué considera importante explorarlos?

A mí me gusta investigar la historia de los que no tienen historia, por decirlo de alguna manera. Todo lo referente a lo popular es la historia de los que forman el Perú, de las personas que iban a este tipo de obras, un entretenimiento que gustaba mucho. La historia del teatro es más que estudiar las obras, los guiones o los actores; es la historia de la escenografía, de la formación de los actores, de la iluminación, de la tecnología y demás. El teatro es el arte que más relación tiene con la ideología.

"La comedia es el género al cual el público más ha respondido, que permite una reflexión sobre lo que pasa alrededor”

¿Cómo así?

En el sentido de que si en una obra se toca un tema político, pueden cancelar la temporada. La censura siempre ha estado presente en el arte cuando se hace un crítica al poder. Pasó con la obra La Cautiva, que este tipo de temas, como la memoria, trae miradas diferentes sobre lo que debe ser o no. Y el teatro popular se presta para la crítica a la política a través de la comedia, de lo gracioso o burlesco. La comedia es el género al cual el público más ha respondido, que permite una reflexión sobre lo que está pasando a nuestro alrededor.

Perfil

Gustavo von Bischoffs-hausen es docente e investigador. Cuenta con una maestría en Historia en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y ha sido director de la Biblioteca España de las Artes, regentada por la misma casa de estudios.

Dato

El 29 de mayo a las 7 p.m. se presentará este texto en la Casa de la Literatura.