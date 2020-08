La cancelación de la compra de tablets a la empresa Topsale S.A.C debido a que presentó información “fraudulenta”, deja perjudicados a miles de niños y adolescentes que seguirán sin poder acceder a una educación a distancia de calidad.

Alexandra Ames, jefa del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad del Pacífico, ratificó que en el Perú actualmente hay 2.5 millones de hogares con hijos en edad escolar (6 y 16 años) que no cuentan con una laptop o una computadora. (Ver infografía).

En el ámbito rural, el 93% no tiene una computadora, mientras que en la zona urbana el déficit llega al 56.7%.

Asimismo, Ames refirió que de los 8 millones de hogares en el Perú, 5′938,102 no cuentan con servicio de internet, especialmente los ubicados en zonas rurales y amazónicas.

La nueva normalidad, donde el Ministerio de Educación (Minedu) imparte desde marzo clases virtuales a través del programa “Aprendo en casa”, para evitar contagios por COVID-19, “debe ir acompañada de una estrategia de cierre de brechas digitales, sostuvo la especialista en Políticas Públicas.

En tanto, el número de hogares con hijos en edad escolar que no cuentan con un televisor alcanza al 42.4% en el ámbito rural y 5.9 en la zona urbana.

Es decir, miles de niños y adolescentes no tienen acceso a una laptop o PC, televisor o Internet, quedando solo la radio como un medio para continuar los aprendizajes que se emiten a través de la estrategia “Aprendo en casa”.

En ese sentido, el docente y exministro de Educación, Idel Vexler, recomienda que los directores regionales de educación, los funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y del Instituto de Radio y Televisión (IRTP), hagan el esfuerzo de instalar más antenas, para que el mencionado programa llegue a esos lugares.

“Se tiene que ampliar la cobertura, hacer convenios con radios regionales. Tienen que ponerse las pilas y trabajar. Eso se puede hacer en 15 o 20 días”, manifiesta Vexler.

Correo pidió a la oficina de comunicaciones del Minedu información sobre cómo va a garantizar los aprendizajes de los escolares, tras caerse la compra de tablets, y el plazo para la nueva adquisición, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.

PRÓXIMO AÑO. Días atrás, el titular del Minedu, Martín Benavides, anunció que tras caerse la compra de tablets su sector irá por la compra directa a los proveedores, bajo el mecanismo de contratación directa.

Con relación a ello, Vexler manifestó que, “por la experiencia que tenemos en la gestión pública, los tres procesos –adquisición, distribución y capacitación de 100 mil docentes en el uso de tablets- y la entrega de estos dispositivos -en el mejor de los casos- podría darse entre noviembre y diciembre, pero que lo más probable es el próximo año”.

Esta proyección fue respaldada por Ames, quien destacó que en las compras del Estado “existen demasiados pasos burocráticos que terminan siendo un cuello de botella para la agilización de una adquisición tan importante”, como lo son: 1′056,430 tablets, 203,080 cargadores solares y 565,482 planes de datos.

Subrayó que lo sucedido con Topsale S.A.C “más que un error técnico por parte del Minedu, es un problema de enfoque al pensar en un solo comprador”.

“Esto dificulta la posibilidad de que más empresas se puedan juntar a través de un consorcio, o que el Minedu pueda comprar a diversas empresas, porque hoy en día no veo en el Perú ninguna posibilidad de que exista un empresa con 1 millón de tablets disponibles para ser entregadas rápidamente”, señaló.

Vexler sugiere además que no solo se compren tablets, sino también laptops para los docentes, a fin de aligerar y diversificar la gran cantidad de dispositivos tecnológicos.

SANCIÓN INTERNA. Finalmente, Idel Vexler pidió al ministro de Educación, Martín Benavides, que la sanción no solo sea para la empresa Topsale S.A.C, sino también a las direcciones de compras y administración del Minedu comprometidas con la cancelada adquisición.

“El Minedu se ha demorado en anular esta licitación. Eso es claro. Ya lo habíamos advertido, no solo la Contraloría, sino varias personas. Sin embargo, más vale tarde que nunca. Que el Minedu haya ordenado a la Procuraduría que denuncie legalmente a esta empresa me parece correcto, pero yo también le pido al ministro que haga una investigación interna y delimite sanciones a los responsables de no haber actuado con diligencia”, manifestó.