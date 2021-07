Una adolescente de 16 años de edad, de la provincia de Espinar, en Cusco, superó el cuadro crítico del coronavirus (COVID-19), que habría contraído cuando visitó a una de sus tías para celebrar el Día de la Madre.

La joven, quien fue dada de alta del Hospital Nacional Adolfo Guevara Velasco de EsSalud tras recibir tratamientos especializados en la unidad de cuidados intensivos (UCI) y en medicina interna, pidió a la ciudadanía a no bajar la guardia frente a esta enfermedad y evitar asistir a reuniones familiares y sociales.

“Jóvenes, tomen en cuenta la gravedad de acudir a reuniones fuera del entorno familiar más cercano, preocúpense por su salud, no estén yendo a lugares públicos. Estuve en UCI preocupada y deprimida, cuídense porque es triste pasar por esto, que no les pase como a mí. Ahora me siento feliz porque ya terminó todo lo malo”, sostuvo.

Por su parte, el médico del Servicio de Medicina Interna COVID-19 del citado establecimiento de salud, Dr. Kenji Salas, calificó el caso como atípico debido a que no ingresan con frecuencia pacientes tan jóvenes a la unidad de cuidados críticos.

“Este hecho nos deja una reflexión, sobre todo a los padres de familia, les pedimos asumir con responsabilidad el cuidado de sus hijos y mucho más si se trata de niños o adolescentes, esta es una tarea de todos, no debemos bajar la guardia”, enfatizó.

Variante Delta

Sobre la variante Delta identificada en la región Arequipa y en Lima, el especialista señaló que tienen capacidad de replicarse rápidamente, por tanto, los ciudadanos deben seguir cuidándose y no confiarse

“Era frecuente ver casos graves de COVID-19 en adultos y adultos mayores, sin embargo, lo que le pasó a Karol es poco común y nos despierta las alarmas de que este mal puede complicar seriamente la salud de nuestros niños y adolescentes, cuidémonos y cuidemos de ellos. La adolescente se encuentra con mejoría favorable y progresiva”, agregó.

Cifras

De acuerdo con el reporte de la Unidad de Epidemiologia de EsSalud Cusco, durante la segunda ola de contagios de la pandemia del COVID-19, un total de 165 niños y adolescentes fueron diagnosticados con la enfermedad, y alrededor del 10% fueron hospitalizados.