Insólito. Un grupo de adolescentes convulsionó tras observar a una supuesta presencia paranormal cuando regresaba a casa, en la ciudad de Juanjui, región de San Martín.

América Noticias informó que aproximadamente a las 02:00 a.m. los muchachos estaban conversando y observan llegar a uno de sus compañeros totalmente desnudo.

“Que han visto a una mujer, su pelo largo, su cara blanca y con vestido blanco. A veces calavera también está”, dijo una testigo en diálogo con América Noticias.

Los jóvenes emitieron gritos en medio de una histeria colectiva y vecinos de la zona fueron en su ayuda. Integrantes de una organización religiosa acudieron hasta la vivienda, a donde fueron llevados los adolescentes, para ayudar a solucionar el problema con rezos y cánticos.

“Los muchachos pedían ayuda. ‘Ayúdenme, siento que voy a morir, me quiere jalar, me está jalando’, me decían”, afirmó la dueña de la casa.

Cerca a una vivienda de uno de los afectados había una palmera que tenía seis nudos y esto llamó la atención de los vecinos.

“A mí también me quería tumbar, pero no podía. Yo he tenido que cargar a mi amigo. Yo estoy curado, yo me estaba volviendo loco por ese demonio que ha entrado”, dijo un joven.

Según el mencionado medio, es la primera vez que ocurre un hecho así en Juanjui y las causas son desconocidas.

