Adriana Brenis, la peruana becada a una universidad de Inglaterra por sus notas sobresalientes

Adriana Brenis Castro realizará un doctorado tras ser becada por Universidad de Sheffield, en Inglaterra. “Cuando regrese al Perú una de mis metas es trabajar en el sector exportación, pero no solo de materias primas, recursos naturales o mineros, sino de otros campos que nos permitan generar nuevas fuentes de ingresos de mediano y largo plazo”, asegura.

Es la segunda vez que la egresada de la Universidad Agraria La Molina (UNALM), quien gracias a sus altas calificaciones viajará por el mundo por temas académicos. En el 2017, fue la primera vez que obtuvo la Beca Presidente de la República para estudiar una maestría en Science Business Finance and Economics en la misma universidad inglesa.

"La beca me abrió un mar de oportunidades. Mis profesores era muy buenos y me animaron a investigar, a leer más. Aprendí mucho y conocí a mucha gente", señala la joven de 30 años.

Esta vez se va para estudiar un doctorado en Economía, y especializarse en comercio, tecnologías e innovación esta vez otorgada por la Universidad de Sheffield en mérito a su alto rendimiento académico y su perfil como exencargada del Parque Científico Tecnológico de UNALM y exdirectora del Centro Estratégico de Desarrollo Empresarial de la misma universidad.

Cuando era una niña se preguntaba por qué no se imprimen más billetes para que no haya gente pobre, hoy indica estar convencida de que contando con los profesionales idóneos en las áreas donde se toman las decisiones, como el sector Economía, el Perú puede transformarse y ofrecer servicios públicos de calidad, asequibles, seguros e igualitarios. "Mi caso, es decir, los estudios que he podido realizar gracias al Estado, son un ejemplo de que esto es posible si se opta por invertir en la educación de las personas”, explica Adriana.

Con información de Andina.