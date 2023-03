El exalcalde de la Municipalidad Provincial de Piura, Juan José Díaz Dios, arremetió contra la empresa Jakseting, encargada de la obra de pistas y veredas en el centro de Piura, y solicitó un peritaje especializado.

“La licitación la ganó la empresa Yakseting, una empresa piurana de supuesto “prestigio” que hoy pone excusas y se niega a responder por la garantía de la obra. Más allá de excusas con el expediente que también fue aprobado por la Autoridad de la Reconstrucción, las pistas del centro de Piura jamás han sufrido semejante daño por lluvias. Ni siquiera cuando se salió el río el año 2017″, acotó.

El exburgomaestre agregó que los ingenieros consultados coinciden “en que es evidente que Yakseting incumplió la norma constructiva y el ciclón Yaku se encargó de evidenciarlo. No hay otra explicación. Como corresponde, deberá ser corroborado en un peritaje especializado”.

Por otro lado, señaló que toda obra cuenta con un supervisor, y la municipalidad encargó este trabajo al ingeniero Torres Peche, quien debió percatarse de cualquier irregularidad.

“La Municipalidad de Piura debe ejecutar la garantía y denunciar estos hechos para que no queden en un escándalo sino en sanción ejemplar a los presuntos responsables, a quienes les debe caer todo el peso de la ley. Así como he entregado a Piura MÁS DE CIEN OBRAS que no han tenido problemas como cuarenta colegios, la Gulman, Santa Isabel, Laguna Azul, La Blas de Atienza (mercado), el Hospital La Videnita y muchas otras más; así mismo hoy doy la cara y asumo mi responsabilidad política”, puntualizó.

