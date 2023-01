El viernes y sábado últimos, Juliaca sufrió el ataque de avezados delincuentes que causaron destrozos en dependencias públicas, entre ellas el depósito municipal de San Román (Juliaca). Su alcalde calcula que las pérdidas por cada día de paralización ascienden a 10 millones de soles diarios y expresa su preocupación por la creciente amenaza de la convulsión social.

¿Cuál es su balance de los daños sufridos el último fin de semana a raíz de los ataques a entidades públicas?

Se ha registrado un ataque a una oficina de EsSalud, colindante a la municipalidad de San Román, que (los vándalos) han quemado en su totalidad. Seguro ellos (autoridades de Salud) ya están tomando cartas en el asunto para proteger este inmueble, porque realizaron saqueos, sustracción de máquinas, computadoras, incluso algunos también manifiestan recursos...

¿Se llevaron dinero de la entidad?

Eso seguramente lo va a aclarar EsSalud.

¿Y en lo respecta a los depósitos del municipio de San Román (Juliaca)?

Aquí los manifestantes han roto paredes, quemado almacenes, documentos, archivos de la comuna y dañado la cabina de una compactadora.

¿Cuál es su diagnóstico sobre la situación que atraviesa Juliaca?

Como todos los días, convulsionada, con piquetes en toda la ciudad, gente desplazándose de un sector a otro. A la fecha nosotros estamos preocupados porque no tenemos resguardo policial en la institución municipal.

¿Usted ha recibido algún tipo de coacción o amenaza en el sentido de plegarse a la huelga indefinida?

Ninguna coacción, yo debo hacer cumplir la ley. La Constitución dice en su artículo 24 que no puedo, como autoridad, unirme a ningún paro ni participar en movilizaciones o actos de este tipo, por lo tanto, me mantengo al margen. Eso sí, soy representante de la población y siempre voy a estar del lado del pueblo.

¿Cuál es su posición sobre los ataques a la propiedad privada y entidades públicas? ¿está usted de acuerdo con estos actos de violencia?

De ninguna manera, mi población es una ciudad trabajadora, nosotros somos eminentemente comerciantes. Este tipo de actos nos afectan, sin embargo, respeto el sentir de la gente que ha impulsado este paro. Los actos violentos, y esto yo puedo suponer, pueden ser obra de grupos azuzadores que están infiltrándose en las marchas que se realizan Juliaca.

¿De dónde provienen estos azuzadores?

Eso lo van a tener que determinar los órganos de la Policía o el Ejército, que tienen la capacidad para identificarlos.

¿Provienen del narcotráfico o del Movadef?

No podría precisarlo, yo veo a la gente y así me estén tirando piedras no voy a poder demostrar (quiénes son). Yo salvaguardo a todo mi personal de la institución municipal, la movilización es fuerte en algunos extremos, por eso estoy preocupado porque ni siquiera hemos iniciado un día de gestión y tenemos cerradas las oficinas sin atender al público. Hay mucha gente que necesita el visado de planos, la entrega de partidas de nacimiento y matrimonio, muchas cosas, pero todo el servicio institucional está paralizado. Tampoco puedo iniciar las obras de transferencia.

¿Cuánto ha perdido Juliaca en estos días de protestas?

Juliaca mueve mucha cantidad de dinero. Nosotros generamos de 8 a 10 millones de soles diarios, cuando hay plazas y ferias. Durante todo este tiempo, es grande el daño comercial que se ha generado.

¿A cuánto ascienden los daños registrados en el municipio de San Román (Juliaca)?

Estamos hablando de unos 2 millones y medio que se deberá invertir para la refacción de la infraestructura de la institución municipal y la reposición de computadoras, mobiliario, compactadora y vehículos con parabrisas rotas.

¿Qué medidas está tomando su gestión para enfrentar esta situación?

Hoy día (ayer) no sé si van a volver a destruir (la infraestructura municipal), estoy tratando de proteger al máximo la documentación y los bienes y poniéndolos a buen recaudo, pero se estima de que puedan incendiar la infraestructura en su totalidad. No tengo resguardo policial. Plaza Vea, que es una institución privada, sí tiene resguardo, y eso es preocupante, ya agoté todos los mecanismos llamando a las autoridades policiales. También estoy pidiendo a los congresistas que intercedan para que se pueda asignar la dotación de seguridad para nuestra entidad. Tengo el almacén que queda a dos o tres kilómetros, y tampoco puedo protegerlos. Yo no puedo exponer la vida de los serenos ni la de otros funcionarios que cumplen función de seguridad ciudadana.