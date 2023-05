La Contraloría alertó deficiencias en la operación de la estación de bombeo de aguas residuales Monterrico y en el reservorio de Lourdes, ubicados en la provincia de Piura, por lo que pidió a la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento (EPS) Grau S.A. la pronta adopción de acciones correctivas para no afectar la atención de miles de familias con estos servicios básicos.

De acuerdo con el Informe de Visita de Control N° 008-2023-OCI/3470-SVC , elaborado por el Órgano de Control Institucional (OCI) de la EPS Grau, se constató que la estación denominada “Monterrico” no cuenta con obras de drenaje, pese a estar ubicada en una cuenca ciega, puesto que se encontró la presencia de aniegos en el interior y el exterior de la estación de bombeo, provenientes de aguas de las precipitaciones pluviales y aguas servidas.

Durante la visita de inspección, los representantes de la entidad indicaron que dicha infraestructura estuvo inoperativa desde el 3 hasta el 12 de abril del presente, ya que la inundación dañó los motores ubicados en la sala de bombas. Posteriormente, se construyó un muro de ladrillo, sin embargo, este es insuficiente para contener futuras inundaciones, más aún con el pronóstico de lluvias moderadas a fuertes para dicha región.

También se verificó que la estación opera con un equipo electromecánico incompleto, no acorde a lo previsto en su diseño, lo cual pone en riesgo la operatividad de la indicada estación y con ello la prestación del servicio de saneamiento para la población piurana.

Reservorio Lourdes

Respecto al reservorio R1 denominado “Lourdes” no estuvo en funcionamiento por más de 18 horas, periodo durante el cual la entidad no abasteció con agua potable a vecinos de diferentes urbanizaciones de Piura, lo que generó el riesgo de afectar su calidad de vida. La inspección fue realizada el 14 de abril de este año. Sumado a ello, la EPS Grau no cuenta con un plan de contingencia actualizado y aprobado ante la ocurrencia de lluvias.

Asimismo, se evidenció que este reservorio tiene un dispositivo de medición de caudal, el cual emitió mediciones fluctuantes, aun cuando no se encontraba en funcionamiento. Este hecho genera el riesgo de que no se controle adecuadamente el volumen de agua brindado.

Tal como lo adelantó la gerente regional de Control de Piura, Mariela Huerta Vereau, en la presentación de resultados del primer cuatrimestre de 2023, la Entidad Fiscalizadora Superior continúa desplegando sus equipos de auditores para efectuar servicios de control y así cautelar los recursos y bienes públicos, sobre todo en el marco del estado de emergencia por el fenómeno climatológico que azota a la región.