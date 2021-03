El Seguro Social de Salud (EsSalud) informó que 106 trabajadores que se mantienen en primera línea del Hospital I - Cono Sur y del Centro Médico Coishco, recibieron la segunda dosis de la vacuna Sinopharm.

Tras ser inoculados, el médico ginecólogo, Dr. David Salas Castillo y la Técnica en Enfermería, Francisca Egusquiza Policarpio del Centro Médico Coishco del Seguro Social, en Ancash, invitaron a sus colegas y población en general a no sentir temor alguno.

Desde el Estadio Centenario, punto de vacunación de la Red Asistencial Ancash, los profesionales valoraron las vacunas. “No teman es una seguridad plena para su familia. No he tenido ninguna reacción adversa, recomiendo a todos que se vacunen, porque de esta forma no solo se protegen ustedes, sino a la gente que los rodea”, expresó el Dr. Salas Castillo.

La Técnica en Enfermería, Francisca Egusquiza Policarpio, afirmó que no tuvo ningún dolor tras ser inoculada. Por su parte, el gerente de la Red Asistencial Ancash, Dr. Ramón De la Cruz Castillo, reconoció el valioso aporte de los trabajadores de los centros médicos de EsSalud que tiene la labor de atender a la población frente a esta enfermedad.

