Con la finalidad de evitar mayores contagios por el coronavirus en la región Áncash, el último sábado se realizó una campaña de sensibilización en distintos puntos de la localidad para que las personas tomen conciencia de lo peligrosa que es la enfermedad. En ese sentido, se visitó distintos mercados y centros comerciales para recordar que se debe cumplir con las medidas sanitarias.

Así lo informó la Dirección Regional de Salud (Diresa), mediante redes sociales, donde señala que se contó con la presencia de un “muñeco COVID-19” el cual tenía como función colocarse al lado de la persona que no llevaba bien puesta la mascarilla o no la tenía para explicarle los peligros a los que se exponía.

En horas de la mañana el director regional de salud en compañía de la Organización Panamericana de la Salud, llegaron hasta el mercado la Perla para dar inicio a las campañas creativas.

La Diresa explicó que esto consistía en buscar a personas que no usen correctamente la mascarilla y que no respeten el distanciamiento físico para que el muñeco COVID-19 se les acercara indicándoles que si no respetan los protocolos de bioseguridad podrían contagiarse.

Como parte de la campaña también se les mostraba el “Like”(de la red social Facebook) a quienes cumplían con las normas indicadas y el “dislike” a quienes no respetaban las normas de salud.

En dicha campaña se pudo apreciar a vendedores y compradores sin mascarillas, también se pudo observar afluencia de personas que no respetaban el distanciamiento físico.

Ante esa situación, el titular de la Diresa, José Morales de la Cruz, orientaba a la población de las medidas que deben cumplir en tiempos de pandemia y exhortó a cada una de las personas que en caso de presentar síntomas deben acudir de inmediato al centro de salud más cercano.