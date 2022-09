Atados de manos y pies, dos suboficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP) permanecieron retenidos por 18 horas a merced de una turba de enardecidos pobladores de la comunidad campesina de Juan Velazco Alvarado, en la provincia de Huaylas, en Áncash.

De acuerdo a América Noticias, el ataque ocurrió de noche cuando los suboficiales Roger Quijano Bedón y Frank Manrique Romero realizaban un seguimiento encubierto a un sujeto acusado de tráfico ilícito de drogas, pero los comuneros los sindicaron de ladrones y los amenazaron de muerte.

“No hemos robado”, se oye decir a uno de los policías, quien es golpeado en reiteradas ocasiones mientras los pobladores le decían que ganaran su dinero “con su sudor”.

Rescatan a policías que fueron retenidos y golpeados por comuneros

En las imágenes difundidas por el matinal, se puede oír a los agentes suplicar por sus vidas. “No he robado nada. No hemos robado a nadie. No hemos golpeado a nadie, no hemos herido a nadie”, les decía un PNP, pero solo recibió golpes y amenazas. Incluso uno de ellos quedó inconsciente.

La situación fue alertada al Ministerio Público y a la Jefatura Policial, que 18 horas después y con el apoyo de un centenar de agentes policiales, rescataron a los dos suboficiales.

El jefe regional de la Policía de Áncash, general Freddy del Carpio León, confirmó que los suboficiales Quijano Bedón y Frank Manrique se encuentran a salvo, pero por precaución fueron llevados al hospital de Caraz. En las próximas serán trasladados a Casma, donde laboran

La investigación del caso quedó en manos del Ministerio Público.

