Este lunes la Gerencia Regional de Salud (Geresa) de Arequipa, realizó la entrega de 36 congeladoras solares a diferentes redes de salud de provincias. Estás cámaras que funciona con paneles son para garantizar la cadena de frío de las vacunas que se distribuirá en las zonas alto andinas.

El gerente regional de Salud, Christian Nova Palomino, explicó que en provincias alejadas solo los establecimientos de salud nivel I-3 y I-4 tienen congeladoras que conservan los paquetes de las vacunas. De ahí se distribuían a los establecimientos pequeños I-1 y I-2 donde no había energía eléctrica o tenían restricciones para conseguir electricidad las 24 horas. A estos lugares se trasladarán estos nuevos equipos.

“Gracias a estas congeladoras se va ahorrar energía, se va garantizar que haya la prestación de los servicios de inmunizaciones en el propio establecimiento de la zona y las enfermeras ya no tendrán que ir a recoger con el cooler al establecimiento de salud de mayor complejidad y nuevamente regresar a su posta. Vamos a ahorrar tiempo, vamos a ahorrar horas hombre y vamos a mejorar el servicio, principalmente para los niños”, señaló Nova Palomino.

Importancia

Estas congeladoras servirán para conservar a -20 grados, los paquetes fríos para la preparación de los termos porta vacunas. Estas cámaras solares tienen la capacidad de almacenar de 64 litros de estos paquetes. “Los equipos serán manejados por el personal de Enfermería quienes están encargadas de las inmunizaciones. Las congeladoras son para todas las vacunas que se administran en los puestos de salud, menos para la vacuna Pfizer que requiere – 60 grados de conservación”, apuntó Palomino.

Las congeladoras se entregaron a los directores de las redes de salud. Son 16 congeladoras para la Red de Salud Arequipa - Caylloma, ocho para la Red de Salud Camaná - Caravelí y otros ocho para la Red de Salud Castilla - Condesuyos - La Unión.

La coordinadora de Inmunizaciones de la Geresa, Elsa Quispe de Jordán, indicó que son 17 tipos de vacunas que diariamente administran en todos los establecimientos de salud a la población, principalmente a los niños.

Vacunas

El gerente de Salud también indicó que mañana llegarán a Arequipa 9.360 dosis de la vacuna Pfizer para la inmunización de los adultos mayores de 80 años. La autoridad informó que se instalarán 16 vacunatorios fijos en los distritos del Cercado, José Luis Bustamante, Cerro Colorado y Paucarpata. Para los octogenarios que no puedan movilizarse, el personal de salud irá hasta sus domicilios.

“Estas vacunas ya viene con nombre propio, llegan con un padrón y no podemos asignar las vacunas a otras personas que no figuren en la nómina”, dijo Nova frente al reclamo de trabajadores de salud que todavía no han recibido la vacuna.

Solo se inmunizará a adultos mayores que viven en los cuatro distritos y para acreditar su residencia deben llevar su DNI o recibo de agua o luz. Los ancianitos de otros distritos deben seguir esperando.

