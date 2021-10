El Consejo Regional de Arequipa se habría quedado sin quórum para tomar decisiones tras el pedido de detención que hay sobre siete de un total de 14 consejeros. Incluso cuatro de ellos ya fueron detenidos el último sábado como presuntos integrantes de una organización criminal, que estaría dirigida por el gobernador regional Elmer Cáceres Llica. Se les acusa de blindar y garantizar la permanencia de la gestión regional sin fiscalización, a cambio de pagos o administración de obras.

Según informó este lunes RPP, Arequipa tiene 14 consejeros regionales, de los cuales siete estaban con orden de detención. Las autoridades anticorrupción han detenido a cuatro de ellos, pero todavía falta detener a tres más, entre ellos el presidente del Consejo Regional Santiago Neyra, excompañero de estudios de Elmer Cáceres en la facultad de Arquitectura de la UNSA (Universidad Nacional de San Agustín).

De acuerdo al medio, con siete consejeros regionales no se podría tomar decisiones pues se requieren la mayoría de votos, que tendrían que ser ocho.

Según se conoció los consejeros estaban reunidos en la mañana de este lunes para evaluar esta situación. Para que el gobierno regional continúe funcionando se requiere que los consejeros sesionen y declaren la suspensión temporal del detenido gobernador Elmer Cáceres Llica.

El Consejo Regional también tendría que designar como encargado del gobierno regional al vicegobernador Walter Gutiérrez, lo que será posible solo con una mayoría de votos.

“En ese dilema legal están actualmente los consejeros, haciendo un análisis legal, buscando jurisprudencia para ver cómo se procedería, para saber si por un acuerdo regional los siete consejeros podrían emitir el voto y dar la garantía legal a todas las acciones que pueda asumir Walter Gutiérrez como vicegobernador regional”, explicó el corresponsal de RPP en Arequipa.

Fuentes de la oficina de imagen del Gore Arequipa informaron a este Diario que el vicegobernador Walter Gutiérrez ofrecería una conferencia de prensa este lunes.

Elmer Cáceres apelará

El abogado de Elmer Cáceres, Alex Montes, expresó este lunes su preocupación porque según dijo las autoridades del Ministerio Público no han realizado diligencias desde el día que se detuvo a los implicados y se allanaron sus inmuebles.

“El derecho a la libertad del gobernador y de otros funcionarios se encuentra afectado, entonces tiene que haber motivación y justificación de por qué no se están llevando a cabo las diligencias. No queremos pensar que a futuro se pedirá una ampliación porque no correspondería”, señaló Montes.

El letrado también dijo que este lunes apelará la resolución judicial que ha dispuesto la detención preliminar de 10 días de su patrocinado. “No estamos conformes con el argumento emitido por el juez en primera instancia”, señaló.

Agregó que Elmer Cáceres se siente tranquilo porque considera que no ha cometido ningún acto de corrupción, “pero esta preocupado porque no se están llevando las diligencias”.

