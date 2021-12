A través de su Gerencia de Salud, el Gobierno Regional de Arequipa comunicó que carnet de vacunación (con ambas dosis) contra el COVID-19 será exigido a partir del 10 de diciembre. En esta línea, se precisó que su presentación será obligatoria en hospitales y establecimientos médicos de la región.

En un comunicado, la Geresa Arequipa señaló que esto se da “según las últimas disposiciones del Minsa y en cumplimiento del Decreto Supremo 168-2021-PCM que modifica el DS 184-2020-PCM”.

“En el caso de hospitales y establecimientos de salud (de Arequipa) también se exigirá a los pacientes el respectivo carnet de vacunación, en caso de no contar con ello se les invitará a pasar al área de inmunizaciones del lugar para que puedan ser vacunados”, agrega el documento regional.

No obstante, precisó que en caso de emergencias que requieran atención médica inmediata, no se solicitará el documento al paciente. “Exhortamos a la población que no haya recibido ninguna dosis o que no tenga vacunación completa, acercarse a inocular en los vacunatorios habilitados en la región”, añadió la Geresa Arequipa.

Recalcó que la exigencia del carnet de vacunación en la sede administrativa de la Geresa regirá a partir del 10 diciembre. La medida también aplica para el acceso a espacios cerrados públicos desde los 12 años de edad a más en todo el país, según lo indicado por Gabriela Jiménez, directora Nacional de Inmunizaciones del Minsa.

Comunicado

-¿Dónde se exigirá el documento?-

El DS 168-2021-PCM -publicado el pasado 13 de noviembre pasado- debía iniciar su aplicación el 15 de diciembre. No obstante, el ministro de Salud, Hernando Cevallos, anunció el adelanto de fecha. En la norma, se detallan los lugares donde será obligatorio la presentación del certificado de vacunación contra el COVID-19.

Espacios cerrados (centros comerciales, restaurantes, teatros, cines, conciertos, mercados, conglomerados comerciales como Mesa Redonda, Gamarra y otros).

Terminales terrestres para viajes interprovinciales y aeropuertos para viajes nacionales e internacionales. De no tener las dosis completas, la otra opción es presentar una prueba molecular negativa tomada con 48 horas de anticipación.

Trabajar de forma presencial (solo para centros laborales con más de 10 trabajadores)

Trabajar en servicio de delivery

Trabajar en transporte público (conductores y cobradores)

-¿Cómo descargar certificado para validar tu vacunación?-

Por la web

Ingresa a https://gis.minsa.gob.pe/CarneVacunacion/

Colocar el número de DNI, fecha de nacimiento y fecha de emisión.

Dar clic en Iniciar Sesión

Haz clic a la opción ‘Ver código QR’ para acceder al certificado de vacunación.

Por la app móvil

Descargar gratis el aplicativo Carnet de vacunación en tu teléfono móvil Android o IPhone.

en tu teléfono móvil Android o IPhone. Registra los datos solicitados (fecha de nacimiento, DNI, entre otros).

Revisa el detalle de tu vacuna y da clic en ver código QR.

Ingresar a la opción “Ver certificado”.

Obtén el carnet de vacunación Covid-19 Digital.

No olvides conservar tu código QR para la validación de tu carnet.

