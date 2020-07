Luego del hallazgo de 43 toneladas de medicamentos y equipos de protección personal (EPP) dentro de los almacenes de la Gerencia Regional de Salud (Geresa) de Arequipa, la Primera Fiscalía Provincial Penal inició el último miércoles una investigación preliminar de oficio.

El fiscal de turno, Eufracio Ticona Zela, a cargo del caso, señaló que las indagaciones y diligencias fueron dispuesta por 60 días. Entre las primeras acciones de Ministerio Público está la intervención al depósito de la Geresa, donde se halló los medicamentos y materiales de bioseguridad.

Por su parte, representantes de la Geresa anunciaron una investigación y sanción de los responsables, según se dio a conocer a través de un comunicado.

En el documento reafirman que hace unos días el gerente Christian Nova junto a la comisionada del Ministerio de Salud (Minsa) en la región Arequipa, doctora Zulema Tomás, supervisaron los almacenes de la Geresa encontrando los insumos en mención, los cuales estaban en el lugar por más de una semana.

Las acciones inmediatas fueron la distribución al personal médico de los nosocomios Goyeneche y Honorio Delgado, así como redes de salud de provincias, pero no se pudo determinar el motivo por el cual estaban guardados.

Por su parte, el decano del Colegio Médico de Arequipa, Javier Gutiérrez, considera lo sucedido como un delito ya que sus colegas estuvieron expuestos a contagio de COVID-19 mientras los EPP estaban guardados.

“Muchas de las quejas del personal de salud era por la calidad de los EPP pero eran donaciones los que les estaban entregando y mi pregunta es ¿Porque no se entregaban esos equipos de protección personal? Esta es una cosa gravísima y demuestra la necesidad urgente que había que el gobierno central intervenga para poner coto a esta corrupción que hay en la práctica e indiferencia que había en el modelo de gestión implementado desde el gobierno regional”, finalizó.

En tanto, el jefe de la Dirección Ejecutiva de Medicamentos Insumos y Drogas (Diremid), Pedro Escobedo, aseguró que los insumos no se guardan más de una semana.

“En el cargamento que nos ha llegado de cerca de mil cajas han llegado unas seis toneladas e inmediatamente las hemos distribuido. No sé por qué la doctora Zulema (Tomas) indica que en nuestros almacenes han encontrado más de 30 toneladas. En segundo lugar, me parece que se está refiriendo a otro almacén que no es el de medicamentos de la Geresa, debe referirse al almacén de un hospital que ha visitado porque a nosotros todavía no nos ha visitado”, recalcó.

Mencionó que las declaraciones vertidas por la comisionada del Minsa perjudican al personal que labora de manera denodada en esta emergencia sanitaria ya que dan su esfuerzo para cumplir con sus labores en pleno estado de emergencia.