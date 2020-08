Un total de 622 agentes policiales contagiados se COVID-19 han logrado vencer la enfermedad y reincorporarse a sus puestos de trabajo en sus respectivas dependencias, informó el jefe de la Novena Macro Región Policial Arequipa, general PNP Víctor Zanabria Ángulo.

El oficial explicó que, desde el inicio de la pandemia, en la región 1880 policías adquirieron el virus, en su mayoría en cumplimiento de sus labores.

Asimismo, resaltó que cada día son más los agentes hospitalizados que vencen al virus como es el caso de un integrante de la institución que estaba internado varios días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Regional de la Policía en Arequipa.

“De nuestras camas UCI ya ha salido uno de alta, tenemos cinco camas UCI ahora funcionando, están todas ocupadas, esperemos que haya más que puedan salir de alta en estos días”, señaló el general PNP.

Los que luchan todavía por librarse del virus y sus síntomas son 45 agentes en hospitalización y UCI de hospitales del Ministerio de Salud (Minsa), EsSalud y Hospital de la Policía.

Además, aún hay dos policías de cuatro que estaban en el hospital de la Policía de Lima que aún no salen del cuadro crítico en que se encuentran.

Zanabria contó que la capacidad hospitalaria se amplió en las últimas semanas.

“Se han contratado 20 médicos y 20 enfermeras y si no me equivoco 10 internistas. La capacidad hospitalaria se amplió al 100% no había nadie hospitalizado aquí [en el Hospital de la Policía] ahora son 37”, explicó el oficial.

Por otro lado, agregó que han tratado de establecer convenios con algunas clínicas locales, pero el resultado fue negativo por supuestos malos comportamientos del personal y sus familiares.

Finalmente, dijo que a la fecha 35 agentes policiales, en actividad y retiro, han fallecido en la región a causa del coronavirus.