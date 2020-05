Un transportista fue asesinado de un certero golpe en la cabeza con un pico de arado en el interior de su vivienda, en el distrito de Cerro Colorado, en Arequipa. Todo parece indicar que la víctima estuvo bebiendo licor con sus asesinos.

El crimen de Mauro Sumire Zevallos ocurrió en su casa de la manzana H, lote 38, de la asociación de vivienda Apipa, en el distrito de Cerro Colorado. Uno de sus hijos que llegó a verlo alrededor del mediodía halló el cadáver.

El cuerpo estaba tendido en el patio de tierra con sangre en la cabeza y sin zapatos.

De inmediato, avisó a la comisaría de Ciudad Municipal sobre el hallazgo. Los agentes aislaron la zona hasta la llegada de los detectives de homicidios de la Divincri Arequipa.

Durante la inspección de la vivienda, la policía corroboró que el móvil del crimen no fue el robo, pues no se llevaron nada de la vivienda. Asimismo, sospechan que el o los autores del crimen serían conocidos del Sumire, pues no se forzó la cerradura de la puerta.

Esta hipótesis la reforzaron con el hallazgo de chapas de cerveza en el suelo. Los detectives suponen que el transportista estuvo bebiendo con su asesino. También hallaron el pico de arado con el que le golpearon la cabeza para matarlo.

La Policía presume que el infortunado transportistas tendría casi dos días sin vida en el lugar.