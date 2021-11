Anahí Durand Guevara, ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, dejó ayer plantado a un grupo de mujeres que respaldaban a Olga Martínez, víctima de violencia física y psicológica por parte del padre de su hija de tres años. Otras como ella, esperaban hablar con la fuincionaria para conseguir apoyo en sus casos.

La ministra Durand Guevara debía cumplir un programa de actividades en la ciudad, promocionado por su cartera, y que incluía la viosita al Centro de Emergencia Mujer, ubicado en la comisaría El Porvenir, así como el Centro de Emergencia Mujer de Pampa de Camarones, el Centro de Salud Mental Comunitario San Martín de Porres de Cerro Colorado, entre otros lugares.

“Yo esperaba a la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, este era su recorrido, pero ella nunca vino. Desconozco los motivos, sin embargo quería que vea mi caso porque siento que las instituciones públicas me dieron la espalda”, señaló.

COORDINADORA. Lo curioso es que Olga Martínez es coordinadora de la Organización Latinoamericana de la Mujer, Niño y Discapacitado. Aún así, asegura que vive un infierno desde hace cuatro años, no obstante, el 3 de noviembre del 2020 decidió denunciar a su expareja Fernando Serrano.

“Lucho por los derechos de las mujeres y niños, pero también soy víctima de violencia física y psicológica durante 4 años. Esta pandemia fue lo mejor que le pudo pasar a este hombre porque me mantuvo secuestrada. Este hombre viene haciendo maltrato físico y psicológico y amedrentándome. Tengo tres seguros de vida que él me ha puesto. Siempre me amenaza que me va a dar el pez globo”, afirmó.

La mujer afirma que vive encerrada en otra vivienda porque teme por su vida y sobre todo que secuestren a su hija, porque asegura que su expareja tiene solvencia económica.

“El 3 de noviembre del 2020 lo denuncié y le dije a los policías de la comisaría Ciudad Mi Trabajo que él tiene un arma ilegal, pero me respondieron que tendrá que seguir su proceso. Me va a matar, yo lo sé. Él siempre dice que valgo más muerta que viva, es porque tengo tres seguros”, apuntó.

Martínez afirmó que Fernando la golpeaba en el cuerpo, la pateaba en el suelo porque tiene un dedo que está mal y no puede empuñar. “Me golpeaba donde me caiga, en la cabeza, las piernas y el cuerpo”, manifestó.