Policía canta a viva voz el himno de Arequipa por su 480 aniversario (VIDEO)

En esta ocasión no hubo serenata, ni fuegos artificiales como en ocasionas anteriores para la celebración del 480 aniversario de fundación española de la ciudad de Arequipa; no obstante, eso no impidió que un efectivo policial a la medianoche en el toque queda compartiera el amor por la tierra que lo vio nacer y entonara a capela el himno de la Ciudad Blanca.

Se trata del suboficial de primera PNP Jesús Arela Salcedo, quien esperó pacientemente hasta la medianoche para hacer un breve alto en su servicio de guardia y sorprendió a sus compañeros de la comisaría de Yanahuara.

El agente caminó hasta la pileta situada en medio de la avenida Ejército frente a la referida dependencia policial, donde, con melodiosa voz, entonó a capela y a todo pulmón las notas del Himno de Arequipa a modo de saludo a la Ciudad Blanca por su 480 aniversario.

De esta manera, el agente demostró el amor a su tierra arequipeña, además de su vocación de servicio al estar en la primera línea en la lucha contra el COVID-19.

Debido a la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus todas las celebraciones y actividades presenciales fueron suspendidas por la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA).

Sin embargo, se programaron una serie de actos protocolares y actividades de manera virtual a través de la página oficial de Facebook de la MPA como la misa y sesión solemne, así como el izamiento del Pabellón Nacional y otras actividades culturales.

