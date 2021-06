El viceministro de Salud Pública, Gustavo Rossell, señaló hoy que la región Arequipa, donde se han incrementado los contagios de COVID-19, “tiene un bajo porcentaje de (aplicación de ) segunda dosis” de la vacuna contra el virus, a diferencia de la primera dosis donde sí hubo un buen avance. Hay que precisar que el proceso de inoculación en regiones está a cargo de las gerencias regionales de salud.

“Es muy importante la segunda dosis, no se puede confiar solo con la primera dosis, todos los estudios que estamos revisando nos dicen que la protección se logra con la segunda dosis”, manifestó el viceministro en TV Perú.

Por esta razón dijo que se reforzará la vacunación de segunda dosis con recursos para que se contrate más personal de la salud.

Según el reporte de un alto comisionado del Ministerio de Salud, en Arequipa tampoco se están cumpliendo las medidas de prevención de contagios. “Si la comunidad no usa mascarillas, no toma las medidas, no hace el distanciamiento, vamos a tener más contagios, entonces empecemos por allí, observando las medidas de prevención comunitaria, y desde luego mejorar la capacidad de respuesta del sistema sanitario”, aseveró Rossell.

Plan de intervención conjunto

El funcionario también informó que por encargo del ministro de Salud, Óscar Ugarte, presentará hoy “un plan de intervención en conjunto con Arequipa para poder mitigar los efectos de la pandemia en esta zona”.

¿En qué consistirá este plan? Rossell señaló que a la ayuda de personal médico y equipos que ya se viene brindando a esta región se sumará una vigilancia epidemiológica, de control sanitario en primera línea y la intervención en hospitales para poder mejorar la capacidad de atención, así como la implementación de los centros de atención temporal en los hospitales Honorio Delgado y Goyeneche.

El funcionario aseguró que los hospitales de Arequipa tienen oxígeno en cantidades suficientes, pero falta recursos humanos. “Vamos a transferir más recursos para que puedan hacer la contratación de recursos humanos, incluyendo la vacunación porque esta tiene que avanzar conjuntamente con las medidas de prevención”, puntualizó.

Según la Sala Situacional del Minsa, actualizada al 8 de junio, en Arequipa han fallecido 7.857 personas en lo que va de la pandemia y el número de personas contagiadas asciende a 88.842. En las últimas 24 horas también se reportaron 44 muertos.