Una enfermera, una obstetra y una técnica en estado de gestación fueron protagonistas de un bochornoso espectáculo en las instalaciones del centro de salud Bella Unión de la provincia de Caravelí, en Arequipa, luego de agarrarse a golpes tras discutir por el orden en que se atendían a los pacientes.

La técnica en enfermería Viviana Gonzales Rojas (40), quien tiene 31 semanas de gestación y está a cargo de realizar el triaje a las personas que acuden para ser atendidas, contó que hizo esperar a los pacientes en un salón para que ingresaran uno por uno para evitar las aglomeraciones y respetar la distancia social.

Viviana Gonzales dijo que la enfermera Patricia Gil Salas (26) hizo que las personas comenzaran a ingresar, lo que produjo un desorden y aglomeración, lo cual provocó que ambas discutieran.

“Fui a su consultorio para decirle que no hiciera eso y ella me insultó y luego me empujó”, dijo.

Agregó que por detrás apareció la obstetra Rebeca Levano Mendoza, quien, supuestamente, también la agredió. “Yo me defendí jalándole los cabellos”, apuntó.

Todo ello ocurrió frente a los pacientes que quedaron atónitos al ver tremendo espectáculo.

Por su parte, la obstetra y la enfermera aseguraron que la agresora fue la técnica Viviana Gonzales.

Ambas fueron las primeras en acudir a la comisaría para denunciar a Viviana Gonzales, quien horas después se presentó a la dependencia policial a realizar su denuncia.

Al respecto, el director de la Red de Salud Camaná – Caraveli, Enrique Neyra Castro, dijo que fue lamentable lo ocurrido y que se ha abierto una investigación que debe culminar en una semana para establecer sanciones. “Antes de ello no puedo adelantar ninguna opinión”, dijo.