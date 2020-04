Docentes de algunos colegios estatales que integran la Unidad de Gestión Educativa (UGEL) Norte y Sur, en Arequipa, no logran contactar con más de 7 mil 500 alumnos. Muchos de ellos no ratificaron la matrícula por la declaratoria de emergencia, viajaron o están en zonas donde no hay señal telefónica o luz, lo que dificulta que puedan ser monitoreados.

Los programas virtuales que implantó el Ministerio de Educación (Minedu) por medio de la estrategia Aprendo en Casa inició el 6 de abril y los profesores son los responsables de absolver dudas o reforzar el aprendizaje, pero en el caso de la UGEL Norte 2 mil de los 61 mil alumnos registrados no accede al servicio.

Sonia Castro, directora de la UGEL Norte, explicó ayer que han hecho lo posible para poder ubicarlos, pero sin resultado.

“El problema fue que, como no se iniciaban las labores, hubo muchos padres que no han ratificado la matrícula y no hay números telefónicos. Otros, por la emergencia, están en otras regiones, hay casos en que fueron de vacaciones a la selva y no pudieron regresar”, explicó.

Castro indicó también que, en estos casos, y según la Resolución Ministerial 193, los escolares podrán seguir sus estudios una vez que termine el periodo de aislamiento que se vive por el coronavirus.

Con relación a los otros 59 mil estudiantes, continúan las clases no presenciales con normalidad.

La situación es similar en la UGEL Sur, hace unos días el director de Gestión Pedagógica, Roberto Marín, indicó que en la jurisdicción son 5,500 alumnos quienes están inubicables, no tienen acceso a artefactos digitales u otros problemas.