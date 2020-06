El asesor del comando COVID-19, Henry Rebaza Iparraguirre, se encuentra en Trujillo, en representación del Ministerio de Salud, para articular esfuerzos con el gobierno regional en la batalla contra el coronavirus.

En entrevista concedida a Correo, el ex gerente de Salud de La Libertad reconoció que esta ciudad aún no ha vivido la letalidad de la enfermedad en toda su dimensión, por lo que recomendará al Ejecutivo ampliar la emergencia.Consultado si la Libertad llegó al pico de contagios, dijo que no se puede llegar a esa conclusión debido a que hay mucha gente que invade las calles, como si viviéramos en un estado de normalidad.”Como va la curva de crecimiento, todavía tenemos, por lo menos, para dos meses intensamente”, respondió al ser consultado sobre el momento en que se llegará a la cima de infectados.Sostuvo que la mayoría de personas no está disciplinada para respetar una inmovilización social. “Abrir las puertas sería peligroso porque tenemos una alta circulación del virus”, añadió.Anunció que una planta de oxígeno se instalará en Trujillo la próxima semana, con lo cual se podrá ampliar la oferta hospitalaria.

De otro lado, la Sala Situacional COVID-19 informó que en las últimas 24 horas, 41 liberteños han perdido la batalla contra el virus, elevándose a 862 la cifra de fallecidos.