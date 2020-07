“Cómo no te voy a querer, cómo no te voy a querer, si eres mi Perú querido, mi país bendito que me vio nacer”, seguirá siendo coreada por millones de peruanos como parte de las celebraciones para conmemorar este año el 199 aniversario de la independencia del Perú.

A pesar de que la pandemia del COVID-19 ha forzado que algunas actividades familiares y otras del estado sean replanteadas, e incluso canceladas, los peruanos buscan alternativas para festejar este 28 y 29 y aquí te las brindamos:

EN CASA. Con música, bailes y comida típica, los compatriotas harán que estas Fiestas Patrias se vivan intensamente, pero este año con conciertos online.

Por ejemplo, la renombrada cantante nacional Eva Ayllón presentará su más reciente propuesta musical desde el teatro japonés. Este evento estará disponible, en la plataforma TLK Play, desde el 28 de julio.

De igual forma, las familias podrán disfrutar del estreno de ‘Street Food: Latinoamérica’, una serie lanzada por Netflix, en donde se muestra la riqueza cultural de la comida callejera en varios países de nuestra región, incluido el Perú.

Si bien los museos se encuentran cerrados, puedes explorarlos ingresando a la página web del Ministerio de Cultura que ofrece el servicio Visita Virtual (algunos hasta en 3D).

EN LA CALLE. Tanto el Parque de Las Leyendas como el zoológico de Huachipa reabrieron sus puertas. En esta primera fase solo se permite el ingreso de mayores de 14 años y menores de 65. Estos centros de esparcimiento atienden todos los días, en dos horarios: mañana (9 a.m. a 12 p.m.) y tarde (1 p.m. a 4 p.m.).

Otra divertida forma de pasar estas fechas es el autocine. Tras más de 40 años de ausencia, esta modalidad de ver películas volvió a nuestro país con un local ubicado en el YOY Lima Box Park de Surco.

Para el sociólogo Clody Guillén estos cambios harán que los peruanos valoren el tiempo de familia. “Antes solo se pensaba en salir de viajes, conocer lugares, ir de campamento con amigos. Ahora cada actividad que se realice, ya sea en casa o fuera de ella, será en familia”, menciona el experto.

28 y 29

El 28 se realizará la Misa y Te Deum. A las 11 a.m. será el mensaje de la Nación. Mientras que el 29, de forma virtual, la ceremonia de Acción de Gracias.