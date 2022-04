La jueza del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de José Leonardo Ortiz, María Vásquez Vásquez, dispuso nueve meses de prisión preventiva contra el abusador de una niña de 3 años en Chiclayo.

Juan Antonio Enríquez García (48) es investigado por el delito de violación sexual y secuestro en agravio de la mencionada menor. El delito ocurrió la tarde del miércoles 12 de abril, en el distrito de José Leonardo Ortiz, cuando el sujeto raptó a la pequeña en un auto color azul.

Se reporta vandalismo en protesta por niña ultrajada

Una turba de vándalos atacó una vivienda en la urbanización Campodónico, en Chiclayo, donde vive la jueza María Vásquez, quien dispuso nueve meses de prisión preventiva para el presunto secuestrador y violador Juan Antonio Enríquez García.

Los ocupantes del inmueble esperan mayor resguardo policial para evitar más actos de vandalismo.

“Me encuentro destrozada, indignada por lo que le han hecho a mi sobrina. Esto no tiene perdón señores, no tiene perdón. Si se pusieran en los zapatos de nosotros, como familiares que estamos destrozados, no lo lograrían entender. Para nosotros es una lamentable desgracia que ha ocurrido en mi familia”, manifestó latía de la menor en diálogo con RPP Noticias.