Barbablanca: El pueblo que la reconstrucción abandonó (INFOGRAFÍA)

“Queremos que nos devuelvan nuestro pueblo, nuestras casas, nuestras chacras”. Este es el clamor de los habitantes que quedan en el anexo de Barbablanca, en el distrito de Callahuanca, tras los terribles huaicos que cayeron sobre esta localidad, ubicada a menos de 50 kilómetros de Lima, en las alturas de Huarochirí, los días 14, 15 y 16 de marzo del 2017.

Según la Oficina de Defensa Civil del Gobierno Regional de Lima, unas 30 viviendas (algunas declaradas inhabitables después) y el colegio Coronel Francisco Bolognesi fueron enterrados por el lodo que alcanzó los dos metros de altura.

Los canales de riego y el puente peatonal quedaron inhabilitados, las redes de agua y desagüe colapsaron; mientras que la carretera que conecta Barbablanca con Callahuanca y la vía a Huinco quedaron afectadas. Además, la central hidroeléctrica de Callahuanca dejó de funcionar debido a los graves daños.

SIN AVANCES

A casi dos años de la emergencia, la promesa de la reconstrucción hecha por los gobiernos de PPK y Martín Vizcarra no han llegado a este lugar cercano a la capital, denuncian los pobladores.

“Aquí no se ha levantado ni una piedra. Todo sigue igual. La carretera no ha sido rehabilitada, solo le han retirado el lodo. El Ministerio de Vivienda me ha dado un módulo de 12 metros cuadrados para vivir, dormir, hacer mi baño. Somos seis en mi familia. No lo utilizo, estoy alquilando una casa”, refiere Vilda Zeballos de la Cruz, una de las damnificadas por la furia del Niño costero.

Una enorme roca que arrasó con todo lo que encontró en su camino -chacras, carretera, casas y canales de regadío- ocupa ahora el lugar donde estaba construida su vivienda. “Nos dijeron que iban a hacer un departamento de 53 metros cuadrados para noviembre del 2018, pero ya estamos en febrero del 2019 y nada”, sostiene Vilda.

El relato de impotencia de Vilda por la inacción de las autoridades es replicado por los demás pobladores de Barbablanca, quienes están temerosos, ante las constantes lluvias, de que nuevamente caiga un huaico y termine de arrasar con lo que queda del lugar, ahora convertido en un pueblo fantasma, por los escombros que nadie ha recogido, la ausencia de sus pobladores y la falta de servicios básicos.

Los damnificados viven en cuartos alquilados en Chosica o Santa Eulalia con los S/500 mensuales que reciben del Bono Familiar Habitacional, esperando regresar algún día a su pueblo.

RECONSTRUCCIÓN EN ROJO

El alcalde de Callahuanca, Martín Lázaro, confirma la denuncia de la población y señala que “el Ministerio de Vivienda demora demasiado. Ya ha pasado mucho tiempo y hasta el momento no se ven los trabajos”, añadió.

Subraya que el anterior burgomaestre, Francisco Pérez, no dejó ninguna documentación del avance y recién está sosteniendo reuniones con la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS).

Eveling Feliciano, alcaldesa de Huarochirí, asegura que ante la demora pedirá al Gobierno que se le entregue el presupuesto para las obras de rehabilitación de los gobiernos locales y provinciales.

DESCARGO

El MVCS informó que está trabajando con los damnificados para reconstruir o reforzar sus viviendas, según los plazos propios de los procesos de evaluación, convocatoria y ejecución.

La ARCC, a su vez, señaló que realizará un encuentro con el gobernador regional de Lima, Ricardo Chavarría, y los alcaldes provinciales y distritales a fin de programar las inversiones en reconstrucción que se realizarán este año.

Asimismo, brindará asistencia en Callahuanca para la elaboración de los expedientes técnicos de las obras a ejecutar, para así reponer la infraestructura dañada en el menor tiempo posible.