Como parte de la campaña #YoMeSumo, el BCP hizo entrega de una donación de casi 60 mil implementos de bioseguridad en favor de la Policía Nacional del Perú (PNP).

La entrega incluyó respiradores KN95, mascarillas quirúrgicas de tres pliegues, además de botellas de alcohol en gel para que los miembros de la PNP puedan realizar sus actividades con los debidos cuidados frente a la pandemia.

“Además del apoyo que estamos entregando a través del bono #YoMeSumo, a más de 150 mil familias y el traslado de médicos en ambulancias aéreas desde distintas regiones del país, hemos destinado más de 100 mil dólares para la compra de estos implementos a fin de contribuir en la lucha que libra la fuerza policial contra la propagación del Coronavirus”, señaló Gianfranco Ferrari, Gerente General del BCP.

Como se recuerda, el BCP lanzó la campaña de solidaridad #YoMeSumo donando 100 millones de soles, y en 3 semanas se logró que más de 73 mil peruanos y empresas se unan para recaudar un total de S/ 126 millones 328 mil 717 soles. Este monto viene siendo distribuido a través de un bono solidario de 760 soles para hogares de pobreza y pobreza extrema, además de cubrir los costos de ambulancias aéreas y la compra de mascarillas y alcohol en gel para la Policía y las Fuerzas Armadas.

