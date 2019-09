Bebé de 5 meses es asesinada a balazos por sicarios y dejan herido al padre (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Inhumano. Una bebé de tan solo cinco meses fue asesinada a balazos y su padre quedó herido por tres presuntos sicarios que estaban a bordo de motos en Tumbes.

"Ella no tenía la culpa, si lo hubiesen querido matar, lo hubieran matado a él, no a mi hija, ella es una niña de cinco meses que no tenía nada que ver", dijo la madre en diálogo con Latina.

El mencionado medio informó que el progenitor tenía cargada a su pequeña hija en brazos en el exterior de su casa cuando de manera repentina aparecieron tres sujetos lo intervinieron y dispararon a quema ropa contra él. Tres alcanzaron al hombre y dos alcanzaron a la bebé.

"Se baja el 'veneco' y viene de frente donde mí. Yo tengo tres, a mi hija le ha rebotado de la boca que me ha dado a mí le ha rebotado en la cabeza", dijo el padre.

Según información policial, el herido trabaja en obras de construcción civil y estaría vinculado a la cobra de cupos. Habría sido atacado por bandas rivales.

El progenitor dio los apodos de los sospechosos."El tal 'cabezón pollo', alias el 'churreta', el 'gato', el 'carrito', el 'piri' que se la cree en jefe de todo, tiene la bronca contigo", dijo el sujeto.

Hasta el momento solo hay un detenido y la Policía ya encuentra tras los pasos de los otro dos presuntos sicarios que asesinaron a una inocente bebé.