El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) del Ministerio de Educación, anunció la convocatoria 2020 para la Beca Presidente de la República, que otorgará 150 becas para estudios de maestría o doctorado.

¿A quiénes va dirigida la beca?

La Beca Presidente de la República está dirigida a profesionales peruanos de alto rendimiento académico e insuficientes recursos económicos para afrontar los estudios de posgrado en el extranjero, que hayan sido admitidos en una de las universidades ubicadas entre las 400 primeras del mundo, de acuerdo con los siguientes tres rankings: QS World University Rankings, Academic Ranking of World Universities y Times Higher Education World University Ranking.

Entre las universidades destacan Harvard University, Massachusetts Institute of Technology, University of Oxford, Stanford University, University of Cambridge, California Institute of Technology, Princeton University, Swiss Federal Institute of Technology (ETH Zurich), Columbia University, Yale University, Imperial College London y otras. Puedes ver la lista completa aquí.

En esta convocatoria se busca generar mayor participación de profesionales de alto nivel provenientes de universidades públicas, así como demostrado compromiso por la gestión pública. Por ello, se ha incorporado la asignación de puntaje técnico adicional a los postulantes que cumplan con las siguientes características: Egresado de pregrado en universidad pública, docente de universidad pública y experiencia laboral en el sector público, señala Pronabec.

Como en la convocatoria anterior, aquellos postulantes que cuenten con la admisión a una universidad en el top 50 y top 100 de los rankings que el Pronabec toma como referencia, obtendrán una bonificación en el puntaje técnico.

Requisitos para postular a la Beca Presidente de la República

Ser peruano o peruana, acreditar estudios de pregrado o posgrado y alto rendimiento académico, experiencia laboral, buen perfil profesional o de investigación, acreditar insuficientes recursos económicos para afrontar los costos de los estudios de posgrado en el extranjero, contar con la carta de aceptación definitiva de una institución de educación superior extranjera elegible, entre otros. Serán válidos los programas de estudio con fechas de inicio desde la publicación de las bases de este concurso hasta el 31 de diciembre de 2021.

Para mayor información, revisar las bases en aquí .

Fecha límite para postular

Para postular, los interesados deberán ingresar al Módulo de Postulación que se habilitará a partir del 28 de mayo hasta el 29 de junio en Pronabec, donde crearán una cuenta ingresando su número de DNI, correo electrónico y datos de contacto. Culminado este proceso se les asignará un usuario y clave de acceso que les permitirán firmar electrónicamente los documentos que adjunten y las declaraciones juradas.

El 80% de las becas de esta convocatoria serán otorgadas para programas de las áreas de conocimiento priorizadas, como: ciencias de la vida y biotecnologías, ciencia y tecnología de materiales, tecnologías de la información y comunicación, ciencias y tecnologías ambientales, y ciencias básicas. El 20% restante será para programas de las áreas de conocimiento no priorizadas.

Beneficios

A los ganadores del concurso, el Estado peruano les cubre la matrícula, pensión y titulación (gastos administrativos para la obtención del grado respectivo o su equivalente) transporte nacional e internacional (al inicio y término de los estudios), alojamiento, alimentación, materiales de estudio y seguro médico.